Aceras renovadas lucen calles adyacentes a ATLAPA

Con fondos del Programa de Inversión y Obras Públicas en los Servicios Municipales, PIOPSM, y luego de la aprobación en consulta pública del proyecto que la Junta Comunal de San Francisco presentó como Renovación de Tramos de Aceras con Estacionamientos Paralelos en San Francisco Centro, se culminaron los trabajos de la sección B del proyecto que involucra la calle 77 Este y la calle Manuel de Jesús Quijano.

El área logró una agradable y muy importante transformación que resuelve la movilidad peatonal en ambos sentidos de la calle 77 Este y en la calle Manuel de Jesús Quijano, renovando más 120 metros lineales de acera e incorporando además unos 14 puestos de estacionamientos paralelos.

Los recursos utilizados en estas obras son aportados por la Alcaldía de Panamá para mejorar la infraestructura y obras públicas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los vecinos. La Junta Comunal presenta en consulta pública los proyectos derivados de las quejas y reportes vecinales, y éstos son aprobados por la comunidad.

De acuerdo con el proyecto presentado por la Junta Comunal, estas obras ejecutadas en la calle 77 Este y la calle Manuel de Jesús Quijano, muy cercanas al Centro de Convenciones ATLAPA, requirieron una inversión aproximada de 30 mil balboas.