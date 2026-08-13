Joven panameño Cristopher Serrano destaca en categorías menores de la  MLS 

Un joven panameño de 15 años y 1 metro 75 de estatura destaca como delantero en el fútbol norteamericano, donde ha cerrado temporadas de ensueño con equipos como el Weston FC Academy, el GOT FC, entre otros, ganando además importantes torneos con sus equipos en la categoría más alta de los Estados Unidos.

Se trata de Cristopher Serrano, un habilidoso atacante que en la temporada de 2025 anotó 47 goles y concretó 31 asistencias para perfilarse como uno de los mejores futbolistas en su categoría. En esta temporada el joven talento panameño marcó 29 goles más 11 asistencias, pese a que estuvo ausente por un período de 3 meses debido a un accidente.

Serrano, quien milita actualmente en el Weston FC MLS Academy, fue convocado a prueba el año pasado por el US Soccer Federation y también fue llamado este año por la selección Sub15 de Panamá.

Entre los torneos más importante donde ha destacado como figura clave en los últimos tres años, Serrano menciona el Easter Cup, Weston Cup, Dimitri Cup, además de ganar este año el MLS Next Fest en Phoenix y ganó una clasificación para ir a Utah, al MLS Next Cup contra los mejores MLS Clubs de USA

“El año pasado se me comenzaron abrir todas las puertas cuando metí el gol de la final en el Weston Cup al Inter de Miami y de allí pasé al Weston FC en la MLS. Luego metí el Gol que nos llevó a la Final del Academy Division Cup MLS de Weston y ganamos la copa justo recuperándome de mi accidente”, describe Serrano.

Recientemente, en virtud de la temporada que tuvo con su actual equipo, fue llamado por 3 equipos profesionales, y ahora, después de regresar de Panamá, otros dos equipos le contactaron interesados en sus servicios, de manera que Cristopher Serrano tiene actualmente 5 opciones de equipos profesionales en la MLS de USA.

Este destacado joven futbolista panameño ha sido elegido en dos ocasiones consecutivas Golden Boot para su escuela, siendo el mayor anotador de goles en los años 2025 y 2026.

Se define como un atacante neto con capacidad para tomar decisiones en el campo, lo que le permite destacarse también en el departamento de asistencias. “Mi prioridad es jugar para mi equipo tomando las mejores decisiones posibles”, recalca con mucha personalidad Cristopher Serrano.

En esta etapa de transición generacional que vive la categoría mayor del fútbol nacional y en el contexto de la preparación para la conquista de una nueva clasificación al Mundial 2030, talentos como el de Serrano se convierten en una excelente opción para configurar un equipo que se fortalezca en su línea de ataque. No lo pierdan de vista.