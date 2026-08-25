Más de 600 eventos contempla la Feria Internacional del Libro 2026

La Feria Internacional del Libro (FIL) de Panamá celebra su edición 2026 del 25 al 30 de agosto en el Centro de Convenciones ATLAPA, con una programación que reunirá a escritores, editoriales, académicos y lectores de distintos países bajo el lema «La Ruta de Miles de Historias». Organizada por la Cámara Panameña del Libro, la cita cultural ratifica su posición como el principal encuentro literario del país y uno de los más importantes de Centroamérica.

El gran protagonista de esta edición será el Canal de Panamá, designado como invitado de honor, en reconocimiento a su trascendencia histórica, económica, cultural y humana. La feria destacará el papel de la vía interoceánica como fuente de innumerables relatos que han marcado la identidad nacional y la historia del comercio mundial, mediante exposiciones temáticas, conversatorios, presentaciones editoriales y actividades especiales que resaltarán su legado.

Durante los seis días de actividades, el público podrá participar en más de 600 eventos, entre ellos lanzamientos de libros, conferencias magistrales, conversatorios con autores nacionales e internacionales, talleres de escritura y lectura, programas infantiles y juveniles, actividades para docentes, presentaciones artísticas, funciones de teatro, espacios de cine, literatura gastronómica y encuentros con la industria editorial. La programación también contempla firmas de libros, exhibiciones culturales y el tradicional espacio dedicado a la promoción de nuevos escritores panameños.

La Cámara Panameña del Libro espera que miles de visitantes recorran los pabellones de editoriales nacionales e internacionales, librerías e instituciones culturales, consolidando a la FIL como un punto de encuentro para el intercambio de ideas, el fortalecimiento del hábito de la lectura y la promoción de la producción literaria panameña. Los organizadores consideran que la edición 2026 será una de las más completas de los últimos años, al combinar literatura, historia, educación y patrimonio cultural en una experiencia pensada para toda la familia.