La ciudad de Panamá y el Canal están de aniversario

Hace 507 se fundó la ciudad de Panamá

Encomendado como venía por el nuevo Rey de España, Pedro Arias Dávila llegó con el poder suficiente para hacer cambios significativos en esta parte del continente americano.

Uno de los más trascendentales y de mayor impacto histórico fue la reubicación de la antigua y decadente ciudad llamada Santa María La Antigua del Darién, capital de Castilla de Oro, al lugar que hoy conocemos como las ruinas de Panamá Viejo.

Confirmada la existencia del océano Pacífico y trazado el camino de acceso gracias a las exploraciones de Vasco Núñez de Balboa, era estratégico para el proyecto colonialista el plan de fundar una ciudad en la costa de lo que fue llamado el Mar del Sur. Así fue fundada, el 15 de agosto de 1519, la ciudad bautizada con el nombre de Nuestra Señora de la Asunción de Panamá.

Fue el primer poblado español en el litoral del océano Pacífico americano. Estaba coronado por su torre de la catedral y rodeada de conventos e iglesias, así los españoles repartían su religión católica en toda América, con la necesidad de modificar costumbres y creencias, para asentar sus objetivos colonizadores.

El poblado obtuvo el título de ciudad el 15 de septiembre de 1521 por una real cédula proclamada por el monarca Carlos I de España, así como un escudo de armas.

Desde este lugar partieron varias expediciones, incluida la que llevó a la conquista del Imperio Inca del Perú en 1532.

“Pese a ser un sitio de gran crecimiento producto de las conquistas, la vida en esta antigua ciudad no era fácil. Había poca agua potable, lo que obligaba a sus habitantes a construir pozos y pequeñas cisternas para almacenar agua de lluvia”, señala una reseña publicada en el diario digital UP Informa.

Los incendios eran frecuentes, siendo tres veces golpeada por ellos, también en 1621 gran parte de la ciudad fue destruida a causa de un terremoto.

Patrimonio histórico

Recorrer hoy sus ruinas, 507 años después, es revivir a través de la imaginación lo que fue la vida tranquila de este lugar, acariciado por el océano Pacífico y rodeado de manglares.

La mayoría de sus habitantes se dedicaban al comercio. También, por esta pequeña ciudad cruzaban riquezas y mercancías provenientes de Suramérica hacia España y viceversa, por ello fue de gran interés para la Corona. Panamá llegó a tener más de 10 mil habitantes y representó el centro de poder de la colonia española y de la iglesia católica en el nuevo continente.

Un 28 de enero de 1671 fue atacada por el pirata inglés Henry Morgan, entonces, en defensa de la población y sus bienes, el capitán general de tierra firme, Juan Pérez de Guzmán, ordenó evacuar la ciudad y explotar los depósitos de pólvora, provocando un gigantesco incendio que destruyó totalmente la ciudad, con la idea de evitar que este corsario ampliara sus fuerzas delictivas, al crear aquí un punto estratégico.

La ciudad de Panamá la Vieja fue declarada monumento histórico en el año 1976.

Este conjunto histórico, donde aún se pueden ver las ruinas de varios de sus edificios, abarca 28,5 hectáreas, conformado por la Torre de la Catedral, que es el punto más importante; el Puente del Rey, las ruinas de sus conventos, un hospital, casas y calles empedradas. Llegó a tener más de 600 casas, una catedral, varios conventos, una casa de cabildo, las casas reales y otros edificios.

Sitios más emblemáticos

La Catedral: Es quizás el monumento más representativo de la antigua ciudad. Es una torre de 30 metros de altura ubicada junto al ábside y fue construida por el Obispo Fray Tomás de Berlanga en 1535.

La Plaza Mayor: Ubicada frente a la Catedral, fue construida como parte de las edificaciones básicas que requería toda ciudad colonial, era el lugar de reunión de los habitantes de la ciudad.

El Puente del Rey: Es una joya de la arquitectura española en América, es construido entre 1619 y 1635, fue el primer puente de gran envergadura que se construyó en la época colonial en Tierra Firme

Convento de la Concepción: Esta edificación formada por la Iglesia y el Convento de la Concepción, fue la sede de la única congregación religiosa femenina implantada en Panamá durante la colonia y uno de los más grandes de la ciudad.

Datos

La ciudad de Panamá la Vieja fue declarada monumento histórico en el año 1976.

En el año 2003 la UNESCO la declaró patrimonio a nivel mundial.

En 1995 se creó el Patronato de Panamá Viejo con el firme propósito de restaurar la ciudad.

En 1919 se conmemoraron los 100 años de fundación de Panamá La Vieja.

PROGRAMA ANIVERSARIO

La Junta Comunal de Parque Lefevre anunció la programación especial organizada para conmemorar los 507 años de la fundación de la Ciudad de Panamá, con una agenda que une deporte, tradición y expresiones culturales en uno de los lugares más emblemáticos del país, el Conjunto Monumental histórico Panamá Viejo.

La celebración inicia el 2 de agosto con la 3.ª edición de la Carrera Caminata de Parque Lefevre, una actividad para toda la familia que contará con la carrera 5K para adultos y la 1K para niños, promoviendo la actividad física y el disfrute del patrimonio histórico.

El 15 de agosto se realizará el Gran Desfile de Panamá Viejo, que recorrerá la Vía Cincuentenario con la participación de bandas estudiantiles nacionales, bandas independientes y una delegación internacional invitada de Costa Rica.

La programación culminará los días 29 y 30 de agosto con el Festival Panamá Viejo Vive 507, un espacio de encuentro para celebrar nuestra identidad a través de actividades culturales, artísticas y familiares.

Aniversario 112 del Canal de Panamá

La historia de Panamá está ligada sólidamente a un acontecimiento que desencadenó la gesta separatista de 1903 que permitió a Panamá recobrar su soberanía y condición de República independiente. Estos acontecimientos están estrechamente ligados al plan de Estados Unidos de asumir la fallida construcción de un canal interoceánico en el istmo, lo cual solo sería posible desvinculando a Colombia de las negociaciones.

Así se hizo, y 11 años después de la separación de Panamá de Colombia, el vapor norteamericano bautizado con el nombre de “Ancón” hacía el primer recorrido de una embarcación por el recién construido Canal de Panamá, inaugurando oficialmente la vía interoceánica que transformaría el destino del país en el contexto del comercio internacional.

Transcurridos 112 años, el Canal de Panamá celebra aquel hecho histórico ocurrido un 15 de agosto de 1914, fecha a partir de la cual se “decretó un nuevo destino para aquella joven nación centroamericana que buscaba hacerse un lugar preponderante en el escenario mundial”. La evolución de esta gran obra de ingeniería se lo otorgaría con el paso de los años, hasta el punto de que hoy sigue siendo referencia universal como vía comercial.

Lo que se ha generado de las operaciones del Canal, tanto en la etapa de administración foránea como con la administración nacional, ha sido base para el crecimiento de un Panamá joven y pujante, de una población ávida de sueños, de libertad e independencia; estos valores fueron abono para todos los acontecimientos que se derivaron de la construcción del Canal y que concluyeron con la tan anhelada soberanía.

Recién cumplido un siglo de aquel acontecimiento que la historia marca para la eternidad en 1914, el mundo se sorprendió en el 2016 ante la puesta en servicio del Canal Ampliado, con nuevas esclusas y adecuaciones que permiten el paso de embarcaciones como el Neopanamax, con dimensiones muy superiores que antes no podían cruzar por este punto.

La ampliación del Canal celebró el pasado mes de junio una década de su puesta en operaciones y de aquel acto cuando el inmenso buque Cosco Shipping Panama cruzó las nuevas esclusas neopanamax.

El 2025 fue de recuperación

En el año 2025 el Canal de Panamá experimentó una recuperación significativa, especialmente después de la crisis hídrica de años anteriores. La temporada de lluvias ayudó a normalizar los niveles de agua en los lagos Gatún y Alajuela, permitiendo un aumento en los tránsitos de buques y el tonelaje movilizado.

Según reporte de la Autoridad del Canal de Panamá los ingresos para el año 2025 alcanzaron los 5.705 millones de dólares, lo que representó un 14.4 % más que la cifra presupuestada en el año precedente y un récord histórico en recaudación.

El ingreso total previsto contrasta con los 4.776,5 millones de dólares estimados en el 2024, de los cuales, aproximadamente 2.789,5 millones de dólares correspondieron a aportes al Estado, según datos oficiales.

Para este año 2026 se vuelven a encender las alarmas debido a la presencia del denominado Fenómeno de El Niño, condición climática que afecta a Panamá y que prevé una disminución considerable de las lluvias y por ende un impacto significativo en los niveles de agua en los lagos artificiales que alimentan las operaciones de las esclusas.

Soberanía

Este año también se celebra el 26 aniversario de la transferencia del Canal a manos panameñas, un hito muy importante que destacó ante el mundo la capacidad de los nacionales para administrar esta vía al servicio del comercio mundial.

“Durante tres administraciones distintas, hemos trabajado bajo un objetivo común: garantizar una operación segura y continua del Canal para el mundo. Primero, demostramos la capacidad de los panameños para gestionarlo; luego, reafirmamos nuestro compromiso con la ampliación y construcción del tercer juego de esclusas”, dijo Ricaurte Vásquez Morales, administrador del Canal de Panamá.

Hoy, a 112 años de aquel acontecimiento que consolidó a Panamá como una nación destinada a la independencia y al crecimiento económico, el Canal de Panamá sortea las dificultades y busca nuevas fuentes de abastecimiento de agua, una de ellas proviene de la creación de un nuevo dique que permita aprovechar el caudal del río Indio, proyecto que ya ha sido aprobado y que ha entrado en fase de ejecución.

De igual manera, el Gobierno ha alertado sobre la prioridad de avanzar en la construcción del Puerto de Contenedores de Corozal, proyecto creado hace unos 10 años pero dificultades legales y políticas impidieron su desarrollo. La Autoridad del Canal se ha comprometido a reactivar la licitación correspondiente.