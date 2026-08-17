Murales comunitarios transforman espacios en la ciudad

Un grupo de niños de la barriada de San Sebastián, en el corregimiento de San Francisco, participó en la creación del Mural Comunitario «Legos», un proyecto de arte urbano que busca recuperar un espacio público y convertirlo en un nuevo atractivo para residentes y visitantes.

Esta iniciativa impulsada por la Alcaldía de Panamá reúne a artistas urbanos quienes se encargan de desarrollar una obra inspirada en bloques tipo Lego, promoviendo la cultura, el turismo, la participación ciudadana y el sentido de pertenencia entre la comunidad.

Los niños de San Sebastián involucrados en este proyecto, participaron en la jornada de pintura comunitaria logrando una experiencia que fomenta la creatividad, el desarrollo artístico y el acercamiento al arte desde temprana edad.

Más allá de embellecer la ciudad, este tipo de iniciativas crea espacios que inspiran a las nuevas generaciones, fortalecen la identidad de los barrios y ofrecen nuevos puntos de encuentro para las familias y quienes visitan la capital.

El mural cuenta con una inversión superior a los 15,858.56, balboas y fue financiado en su totalidad por la empresa Hempel, por lo que no representa un costo para la Alcaldía de Panamá.