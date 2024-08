Diario La Prensa cumple 44 años

En un mundo en el que el ser humano depende cada vez más de la tecnología y va dejando atrás los elementos que requieren el uso tangible de las cosas, es un enorme mérito el que la prensa escrita siga ocupando un lugar preponderante en la cotidianidad de las personas.

La globalización de la información a través del internet, las redes sociales y los teléfonos celulares (y el poder que otorgan éstos al ciudadano común), es imperativo distinguir y reconocer la labor de los trabajadores de los medios de comunicación y el espacio que representan, pues de allí surge la credibilidad que ahora se disipa entre las noticias falsas. Eso es un trabajo titánico que se gana poco a poco y La Prensa, que este mes de agosto está de aniversario, lo ha logrado a lo largo de 44 años.

Desde Costa del Este News quisimos rendirle un homenaje a tres de los muchos trabajadores que hacen posible la construcción de una institución respetada en el ámbito del periodismo panameño.

Basilio Fernández, gerente de Operaciones: “Me siento orgulloso de ser parte de este gran proyecto que siempre tuvo como norte la democratización del país”.

Unos 44 años lleva Basilio Fernández trabajando en La Prensa. “Por trabajar aquí, la gente piensa que tenemos respuestas a todas las preguntas y que sabemos de todo, especialmente de política. Es cierto que uno conoce presidentes de muchos países, políticos, artistas, famosos, embajadores y más, pero lo que realmente me ha impactado fue trabajar con el escritor y periodista panameño Guillermo Sánchez Borbón, (Tristán Solarte), quien fue un luchador incansable por la libertad de expresión en los tiempos de la dictadura militar, siempre caracterizado por escribir sin temor sobre los grandes escándalos de la época”.

El trabajo cerca de las rotativas implica riesgos. Basilio Fernández lo sabe, así como conoce de cerca las “carreras” que deben afrontar cuando por un cambio de última hora hay que parar todo para hacer una actualización informativa. “Acá no importa en que parte de la cadena estés ubicado. Todos ponemos nuestro grano de arena y aprendemos diariamente”.

Esteban Espinosa | Sub jefe de Color. Técnico de Adecuación de Trabajos Comerciales. “Esto es un trabajo en cadena, que empieza con la captura de la información, y termina con la distribución en todo el país. Somos eslabones de esa cadena”.

Esteban Espinosa ha laborado durante 34 años en La Prensa “caminando por la calle con la seguridad que le da el conocimiento de la verdad”. Cuando la gente conoce su oficio, le dicen «Ah ¡tú eres periodista! «, “¿qué va a suceder con tal o cual caso? Afortunadamente no le ha tocado vivir un momento difícil en el trabajo, pues reconoce que “las jefaturas son las que retienen el golpe estresante y al resto los dejan trabajar más relajados”.

Son muchas las grandes personalidades que Espinosa ha conocido gracias a estar en uno de los diarios más importantes del país, pero recuerda especialmente a Monseñor Rómulo Emiliani, a quien siempre veía en la televisión pero nunca pensó que estrecharía su mano y menos, que recibiría un fuerte abrazo de su parte.

Para este veterano la cordialidad de sus compañeros es una de las mayores fortalezas de la empresa. “Siempre hay un saludo, un gesto de, estamos aquí; hay momentos para sentirse bien y sonreír. Recuerdo un día estando en zona paga del Marañón, un señor estaba leyendo un periódico y yo estaba detrás de él. Se dio vuelta y me preguntó ¿esto lo imprimen allá donde ustedes?, y yo: ¿Allá dónde? Él prosiguió: Allá en La Prensa; ¿Tú no trabajas en la Prensa? Le dije que sí, pero que eso no se imprimía aquí, a lo que el señor respondió: Ya, ok; yo te he visto entrando a ese edificio. Con esa corta conversación confirmé que a veces uno piensa que nadie nos presta atención en la calle, pero definitivamente no es así.

Javier Espinosa. Jefe de Seguridad de La Prensa. “Todos los colaboradores contribuimos a que haya un ambiente de trabajo seguro y somos conscientes de que así es la misión de informar”.

“Trabajar en La Prensa por casi 34 años, me llena de una enorme satisfacción Informamos al país todo lo que ocurre en el entorno político, social y económico; y mi trabajo como jefe de Seguridad contribuye de alguna manera a que eso sea posible. Frente a mi cargo las personas reaccionen positivamente y colaboran conmigo, aunque hay diversas opiniones sobre si lo que sabemos o decimos es la realidad.

Javier Espinosa ha vivido momentos difíciles. “Cando ocurrió el atentado a las Torres Gemelas en EE.UU se detuvo la impresión para hacer un cambio de noticia a última hora. Tuvimos que colaborar para que la salida y distribución del periódico tuviera el menor retraso posible.

Algo que agradece de trabajar en La Prensa son las enseñanzas que ha obtenido de personas como Winston Robles, director emérito del diario La Prensa (QEPD). Intercambiamos conversaciones y anécdotas que cambiaron en mí la forma de ver la realidad nacional; sus análisis sobre el acontecer del país eran certeros. Todos los colaboradores contribuimos a que haya un ambiente de trabajo seguro y somos conscientes de que así es la misión de informar. Tenemos un alto grado de compañerismo y he cosechado amistades que aún perduran. “Hay hasta cuentos de fantasmas. Se dice que hay una niña que caminaba por algunos pasillos. Son tantas versiones que algunos no se quedan solos durante las guardias nocturnas”.

Desde Costa del Este News felicitamos a La Prensa, reconociendo la contribución de cada trabajador, que ha sido fundamental para enfrentar los desafíos del sector periodístico y adaptarse a los cambios en la era digital.