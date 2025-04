Educación y conciencia: claves para salvar el planeta

Fuente: ESG News

Más que una fecha conmemorativa, el Día de la Tierra es un movimiento ambiental global que se originó el 22 abril 1970, fundado por el senador estadounidense Gaylord Nelson y organizado por Dennis Hayes.

Comenzó como una iniciativa popular en los Estados Unidos y desde entonces ha evolucionado hasta convertirse en el mayor movimiento ambientalista del mundo, atractivo a más de 1 mil millones de personas anualmente a través de 190 países.

El Día de la Tierra es al mismo tiempo un evento anual dedicado a la concienciación, la educación y la acción ambiental. Sirve como plataforma para que individuos, organizaciones, empresas y gobiernos aboguen por un futuro sostenible. Sus actividades principales incluyen:

Activismo ambiental global: campañas centradas en la acción climática, la reducción de la contaminación y la conservación.

Eventos y manifestaciones del Día de la Tierra: limpiezas lideradas por la comunidad, plantaciones de árboles, marchas climáticas y ferias de sostenibilidad.

Política y compromiso corporativo: defensa de políticas ambientales más sólidas y prácticas comerciales sostenibles.

Iniciativas educativas: programas en escuelas, universidades y lugares de trabajo para crear conciencia sobre temas ambientales.

Activismo digital: movimientos en línea, peticiones y campañas de concientización a través de las redes sociales y EarthDay.org.

¿Por qué existe el Día de la Tierra?

El Día de la Tierra se creó en respuesta a crecientes preocupaciones ambientales, como los derrames de petróleo, la contaminación del aire y del agua, y la destrucción de los ecosistemas naturales. El movimiento busca:

Movilizar la acción mundial: inspirar a individuos, empresas y gobiernos a adoptar soluciones sostenibles.

Promover la Educación Ambiental: equipar a las personas con conocimientos y herramientas para generar un impacto positivo.

Abogar por el cambio de políticas: impulsar leyes ambientales más estrictas, políticas de energía limpia y soluciones climáticas.

Unir a la gente de todo el mundo: reunir a diversos grupos para trabajar hacia un objetivo común: proteger el planeta para las generaciones futuras.

Con el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación planteando amenazas mayores que nunca, el Día de la Tierra sigue siendo una fuerza crítica para el progreso ambiental, demostrando que la acción colectiva puede impulsar un cambio significativo.

Iniciativas en Panamá

Una de las acciones a la que mayor número de instituciones de diversa índole se suma es a la limpieza de las playas. Colegios, empresas, organizaciones no gubernamentales y muchos otros organismos, varias veces al año, se dedican de forma voluntaria a retirar cientos de bolsas llenas de desechos de todo tipo. Lo impresionante es que se trata de un cuento de nunca acabar y en cada nueva jornada, la basura parece multiplicarse, pues de nada sirve recogerla si las personas no toman conciencia de la importancia de no botarla en lugares no adecuados, lo cual tarde o temprano termina en las costas al ser arrastrada a través de las innumerables quebradas que desembocan en el mar, provocando contaminación y afectando la fauna marina.

Menos plástico en el planeta

Cada vez son más los comercios que se colorean de verde y se suman a las campañas para salvar al planeta. Las bolsas reutilizables son una manera de disminuir el uso de cartuchos plásticos, cada uno de los cuales tarda hasta 200 años en degradarse. Desde el año 2019 Panamá asumió el reto de cero bolsas plásticas en supermercados y comercios en general, por lo que cada comprador debe llevar sus bolsas ecológicas a la hora de hacer compras.

Por su parte, el Ministerio del Ambiente ha desarrollado toda una estrategia integral y de amplio efecto para erradicar focos de contaminación ambiental, fomentando el cuidado de bosques y áreas reservadas y generando alianzas para la preservación de los océanos y el medioambiente en general.

Este año se espera una mayor presencia de personas haciendo algo por el ambiente, especialmente en el plano educativo, donde la formación de una conciencia que esté a favor de la defensa del planeta puede impulsar los cambios que se requieren a futuro.