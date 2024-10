VECINO DESTACADO / Raúl Ford Castro: “Tenemos el talento mas no las condiciones para desarrollar deportistas”

Su exitosa incursión en los deportes y en los negocios lo convierten en un modelo de versatilidad digno de imitar, más aún cuando su fórmula es una mezcla de talentos y convicciones personales que hacen valer el resultado de lo que se propone.

Raúl Ford Castro se conectó desde niño con los deportes por influencia de su padre, Jimmy Ford, con quien compartía horas en el sofá viendo todos los partidos de los San Francisco 49ers y Los Ángeles Lakers; “ambos equipos con maravillosos atletas en su época, los cuales fueron victoriosos, además”.

“Tengo gratos recuerdos de vivir en una casa que contaba con una antena parabólica, lo que me permitía poder ver todos los deportes. Todas las mañanas me despertaba y lo primero que hacía era prender el televisor y sintonizar ESPN Sportscenter para estar actualizado de resultados y noticias.

De espectador a deportista

Pasado el tiempo, y siendo aún un niño, Raúl Ford se sumó a la práctica deportiva en varias disciplinas. Sus condiciones físicas, fortalezas y talento le marcaron ese camino que trilló sumándole el conocimiento adquirido como espectador. En sus inicios jugó béisbol infantil y juvenil, desde los 6 hasta los 9 años, destacándose entre sus compañeros y dejando gratos resultados. Sus inquietudes y buena estatura lo llevaron a los 10 años a enamorarse del basquetbol, donde tuvo la oportunidad de jugar en ligas privadas con excelentes resultados hasta cumplir 11 años.

“Al mismo tiempo que practicaba el basquetbol jugué ligas intercolegiales de fútbol y también jugué fútbol americano entre 1989 y 1993, o sea, entre los 10 y 14 años. Fui Jugador Más Valioso en varias de estas ligas dado que, en efecto, era el jugador más grande en mi categoría de edad y, sumado a mi sabiduría y sentido común, logré desarrollar una habilidad especial para alcanzar triunfos y ganar títulos.

Pasión por el golf

Has escalado posiciones en el golf y te has ubicado en los primeros puestos de este deporte en Panamá, ¿Cómo iniciaste en esta disciplina?

Inicié las bases del golf en la cancha Brazos Brooks C.C. en Colón con mi papá y mi hermano, de la mano de un profesor argentino que trabajaba en este club. Luego, no volví a practicar golf hasta después de mi carrera en el fútbol americano. A eso de los 14 a 15 años decidí tomar el golf en serio con mis mejores amigos Carlos y Guillermo Clement. Con ellos, y otros amigos de la misma edad, hacíamos “car pool” para ir al Club de Golf de Panamá.

¿Existen en Panamá condiciones para desarrollar deportistas, individuales o por equipo, de alto nivel para competencias internacionales?

Lamentablemente no existen suficientes condiciones. No tenemos los activos o coliseos adecuados para desarrollar atletas o equipos. No tenemos suficientes “scouts” en Panamá vigilando y buscando talento. El talento sí existe, pero nos falta algo y creo que es lo mismo de lo que se habla hoy día en algunas instituciones, nos falta convicción y voluntad. Panamá es un país pequeño, pero mira lo que nos ha brindado en deporte: el único Salón de la Fama unánime en el béisbol con Mariano Rivera; otro Salón de la Fama y un pelotero que dejó un legado espectacular, Rod Carew; cinco boxeadores en el Salón de la Fama de ese deporte; una Atheyna Baylon, ganadora de una medalla Olímpica; un jockey con la mayor cantidad de triunfos en la historia de la hípica, y así muchos otros magníficos atletas que han triunfado en el exterior. Esperemos que sitios como el nuevo Centro de Alto Rendimiento en Juan Díaz y el Gimnasio Tierra de Campeones en la Cinta Costera nos de esa oportunidad de formar mejores atletas.

Al margen de la política

Ford Castro desciende de una familia connotada en el ámbito político que han sido parte de la historia republicana de Panamá como próceres independentistas, destacados diplomáticos y un primer Vicepresidente con una decisiva participación en la lucha contra la última dictadura, como lo fue Guillermo “Billy” Ford.

Vienes de una familia referencia en la vida política nacional, ¿cómo ha influido eso en tu trayectoria personal y profesional?

Mi único comentario sobre esto es que he aprendido de lo bueno, y también de lo malo.

Eres exitoso como empresario, ¿Has aplicado las mismas claves para el éxito en los deportes o son situaciones completamente diferentes?

Manejo 3 negocios y para poder llevarlos exitosamente es necesario “mover la bola.” Uno de mis negocios es una boutique de golf que se llama BACK NINE GOLF; otro negocio es una boutique deportiva dedicada a niños y adolescentes que se llama ATHLETIQ. Y por último administro una distribuidora con la marca NIKE GOLF para la región Latinoamericana. Son 3 negocios en la industria del deporte, pero cada uno tiene su diferencia entre el uno el otro.

Proyectándose hacia el futuro Raúl Ford Castro dice sin titubeos que lo más importante que le queda por hacer es empezar una familia. “Tengo 45 años y no he podido empezar este proceso de vida. Y en general mi visión en este momento es la de seguir creciendo mis negocios actuales y buscar oportunidades en Panamá y el exterior.