Más de 30 películas se proyectarán en el IFF Panamá 2024

En esta edición, IFF Panamá celebra lo mejor del cine nacional e internacional con sede en el istmo y, el punto de convergencia es la plataforma que ha creado la Fundación IFF Panamá (FIP) para ser vitrina de innumerables producciones de clase mundial.

Los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de una selección de 32 películas procedentes de diversos rincones del mundo, con un enfoque especial en Panamá, Centroamérica y El Caribe. La sede oficial será Cinépolis Multiplaza, del 4 al 7 de abril.

Además, entre las actividades programadas, el público en general está cordialmente invitado al Mirador del Pacífico para participar en el Cine al Aire Libre, donde se proyectarán películas de forma gratuita para toda la familia, los días 6 y 7 de abril a partir de las 6:00 p.m.

Por segundo año consecutivo, estará a la venta la BUTACA VIP, diseñada para aquellos que desean disfrutar plenamente de la experiencia de la Gala de Apertura. Este paquete especial incluye: acceso a la Alfombra Azul de Copa Airlines, así como la proyección de la película inaugural The Mother of All Lies de la directora marroquí Asmae El Moudir, y acceso a la exclusiva Fiesta de Apertura producida por Late Night Music.

Los boletos para todas las proyecciones del festival estarán disponibles a través de la plataforma de Panatickets.com y en iffpanama.ong