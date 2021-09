Tú donas, ellos oyen…

Por Marsha Díaz

Más de 110 destacados artistas plásticos panameños e internacionales ofrecerán sus obras durante el evento virtual de la reconocida Subasta Anual de Arte de la Fundación Oír es Vivir, del 24 al 26 de septiembre.

Por segundo año, la esperada subasta de la Fundación Oír es Vivir se efectuará a través de la plataforma www.32auctions.com, la cual ya ha sido utilizada exitosamente por más de 38 mil organizaciones a nivel internacional.

Los interesados podrán acceder al catálogo desde ya para ver la colección completa en el link www.32auctions.com/oiresvivir, escogiendo sus obras favoritas para prepararse para la puja, que iniciará desde las 12 del mediodía del viernes 24 de septiembre, hasta las 8:00 p.m. del domingo 26 (hora Panamá).

Esta actividad de recaudación le permitirá a Fundación Oír es Vivir mantener disponible los servicios de atención, educación y prevención de trastornos auditivos, que por más de 12 años viene ofreciendo a una población con altos niveles de vulnerabilidad y en riesgo social.

Una vez más, la junta directiva de la Fundación Oír es Vivir ha designado a Francisco Sousa-Lennox (de @PanamaPlastica) para coordinar la organización del evento. Este año, se integra al equipo de subasta el reconocido curador panameño Reinier Rodríguez (de Menú Creativo) quien tiene una trayectoria notoria en las artes panameñas, incluyendo haber sido Director del INAC (ahora Ministerio de Cultura), Director del Museo de Arte Contemporáneo, subastador, gestor cultural, investigador y profesor universitario de Historia del Arte.

Este año, la prestigiosa subasta contará con la participación de artistas provenientes de varios países como Rumania, España, Francia, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Argentina, Guatemala, El Salvador, Perú, Ecuador y Panamá, entre otros.

Desde su primera edición en 2018, la Subasta Anual de Arte de Fundación Oír es Vivir cuenta con una selección curada de artistas tanto establecidos como emergentes con el objetivo de resaltar la trayectoria de los grandes artistas reconocidos y además, celebrar el talento de aquellos que empiezan a cosechar buenos comentarios en el mundo del arte.

El Dr. Francisco Sousa Lenox, creador de Panamá Plástica y co-curador de la subasta, nos explica: “Cada año, en la subasta de Fundación Oír es Vivir, hemos procurado abrirle las puertas a artistas emergentes con gran potencial, los cuales exponen con otros ya consagrados, ofreciéndole a los benefactores piezas que son una gran oportunidad de inversión, por ser obras que sin duda año tras año incrementan su valor”.

Entre los artistas reconocidos que participan de este evento podemos destacar a la internacionalmente reconocida artista Coqui Calderón, quien es una de las grandes damas del arte panameño; también contamos con la participación del célebre pintor “zonian” Al Sprague, conocido por sus obras de representación costumbrista; además, nos sentimos honrados de contar con el maestro Adriano Herrerabarría, uno de los grandes impulsores de la plástica nacional y quien había estado ausente de las subastas en los últimos años. Además contamos con la participación destacada del gran Iván Delgado, maestro del realismo artístico, y de Eduardo Navarro, uno de los artistas panameños de mayor proyección internacional. Participa también el conocido artista Cisco Merel, el único panameño listado en el libro “100 Sculptors of Tomorrow” (Kurt Beers, Thames & Hudson), libro curado por un numeroso jurado de personalidades internacionales del mundo del arte y la moda. Uno de los más grandes acuarelistas de Panamá, Ricaurte Martínez, director de la Universidad Ganexa, participa con nosotros por primera vez. No podemos dejar de notar la presencia de Fernando Toledo, artista con una connotada trayectoria en Panamá y el extranjero y eso solo por mencionar unos cuantos.

También destacan Brian Vergara, Eliézer Martínez, Remedios, Ricardo Sánchez Beitía, Diego Fábrega, Enrique Jaramillo, Franklin Rodríguez, Gabriel Wong, Ricaurte Him, Gabriela Batista, Emmanuel Moses, Alexander Wtges, Ahamed Hassán, Rolo De Sedas, Kansuet, Achu Kantule, Poonam Chatlani, Gladys Sevillano, Ana Lida Díaz, Armando Granja y Manuel Ojeda, por mencionar algunos.

Mónica Lokan, Amir “Lucky” Candanedo, Camilo Almaraz, Celine Eskenazi, Cristian Pérez, Maikel Mendoza, Ricaurte Marín, Tello, Temy Maizón y Sofía Rivera, entre otros muchos; son algunos de los prometedores artistas emergentes que ofrecen una oportunidad de inversión a través de sus trabajos tempranos.

Es importante resaltar que hay piezas en diversos formatos y soportes para todos los presupuestos. Las obras poseen precios bases más bajos que los precios comerciales y la donación de aquellos que se las adjudiquen será deducible del Impuesto sobre la Renta en la República de Panamá. Visita el link www.32auctions.com/oiresvivir para ver toda la información.

“A lo largo de estos años, las subastas de Fundación Oír es Vivir han tenido un porcentaje de ventas promedio arriba del 88% de los lotes, lo cual nos llena de orgullo y satisfacción porque habla de la buena selección de las obras y del apoyo de nuestros donantes, quienes no solo invierten en arte, si no que también apoyan a una buena causa, permitiéndonos atender la audición de los que más lo necesitan”- nos explica Sousa, pudiendo llevar el regalo del sonido a todo el país; ya que los fondos recolectados a través de la subasta serán destinados a brindar salud auditiva a niños en escuelas públicas y comunidades rurales en los rincones más vulnerables de nuestro país, así como en nuestro Centro Integral de Audición, en la ciudad de Panamá”. Queremos darle las gracias a todos los maravillosos artistas que reconocen la importancia del cuidado del sentido de la audición y se han sumado a esta noble causa. También queremos resaltar el apoyo de importantes patrocinadores como, por ejemplo, Galería Habitante, Mateo Sariel, Menú Creativo, GAC Motors, Ganexa, Taller de Arte Quimera, ArteConsult, Plataforma Impacto Positivo, Orfila Studio, The Planners Firms, Dental One, Clínica Crespo; Talleres Industriales S.A.; así como a nuestro super equipo, a los voluntarios, a nuestros aliados y por supuesto, a todos nuestros donantes que hacen posible este sueño.