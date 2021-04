La Tierra conmemora 51 de su día

Ya son 51 años que que se decidió rendir honor a La Tierra cada 22 de abril, por lo que cada año miles de personas de todo el mundo emprendan nuevas acciones e intensifican su ánimo por proteger al planeta.

Si bien es cierto que la pandemia causada por el covid-19 ha dejado millones de muertes y mucha fatalidad en los seres humanos y ha sido devastador para la economía mundial, el planeta Tierra ha recibido un gran respiro, ante la disminución en la movilización de los seres humanos, debido a los largos confinamientos.

Así empezó todo

El 22 de abril de 1970 inició este homenaje en Estados Unidos para fomentar gran participación en las manifestaciones por parte de los defensores del medio ambiente.

Explica Kathleen Rogers, presidenta de la organización del Día de la Tierra en Washington que “hace 51 años todo funcionó a la perfección, porque la gente estaba en su trabajo y al terminar fueron a la manifestación. Más de 20 millones de personas en los EE.UU. participaron en el primer Día de la Tierra y desde entonces se celebra en más de 180 países de todo el mundo”.

Iniciativas en Panamá

Una de las acciones a la que mayor número de instituciones de diversa índole se suma es a la limpieza de las playas. Colegios, empresas, organizaciones no gubernamentales y muchos otros organismos, varias veces al año, se dedican de forma voluntaria a retirar cientos de bolsas llenas de desechos de todo tipo. Lo impresionante es que se trata de un cuento de nunca acabar y en cada nueva jornada, la basura parece multiplicarse, pues de nada sirve recogerla si las personas no toman conciencia de la importancia de no botarla en lugares no adecuados, lo cual tarde o temprano termina en las costas al ser arrastrada a través de las innumerables quebradas que desembocan en el mar provocando contaminación y afectando la fauna marina.

Menos plástico en el planeta

Cada vez son más los comercios que se colorean de verde y se suman a las campañas para salvar al planeta. Las bolsas reutilizables son una manera de disminuir el uso de cartuchos plásticos, cada uno de los cuales tarda hasta 200 años en degradarse. Desde el año 2019 Panamá asumió el reto de cero bolsas plásticas en supermercados y comercios en general, por lo que cada comprador debe llevar sus bolsas ecológicas a la hora de hacer compras. Ese mismo año, se desplegó una gran campaña denominada “Sin Carrizo por Favor”, que invitó tanto a las personas, como a los restaurantes a no usar esta herramienta, por lo que muchos optaron por no entregar a sus clientes y otros adquirieron carrizos de cartón, ecológicos.