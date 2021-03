Un festín de sabor traen las alitas más especiales de la ciudad

“Wings Week regresa por tercer año consecutivo para que los fanáticos de las alitas puedan deleitarse con las más deliciosas y divertidas creaciones de este platillo, “y a la vez que apoyan a la recuperación económica de los restaurantes de nuestra comunidad”, dice la nota de prensa enviada por Panamá Week, productora del evento.

Esta jornada de sabores, picantes y salsas especiales se realiza desde el 8 al 24 de marzo. Durante 17 días los restaurantes participantes ofrecerán dos opciones de Wings Special para una persona y para la familia. Con este evento podremos ayudar a los restaurantes locales y contribuir a la economía del país.

Disfute de la variedad de sabores cítricos, asiáticos, picantes, agridulces, barbecue, crujientes, ahumados, caribeños y muchos otros estilos que se pueden degustar durante los días de esta entrega del Wings Week Panamá.

Los especiales de cada restaurante están disponibles para retirar directamente en cada local participante, comer allí y en la platarforma de servicio a domicilio Pedidos Ya.

El público podrá votar por su especial favorito en el sitio www.week.pa, donde se registrarán sus votos para elegir al Wings Week Fan Favorite 2021.

ESTOS SON LOS RESTAURANTES PARTICIPANTES:

Beer and Cow, Burger Project, Casco Burger, Dainer 16 , La Tapa del Coco, The Wallace, WURST, La Pulpería, Grumpy Chicken by, 5inco, Slabón, Urban Lounge, Wingstop, Botánica, MIKA, Pomodoro, Bottle Alley, Habibi´s, Wings Chicken, Beat Burger, Hamburguesía, El Republicano, Blue Moon, Manso Rack by T’, Bierklooster, Amano, Wings It, Mansa Presa, El Container, Joder Gastro Lab