Excelente noticia para la comunidad vegana y vegetariana de Panamá

El veganismo es una filosofía y una forma de vida, que busca excluir toda forma de explotación hacia los animales, bien sea para alimentación, vestimenta o cualquier otro propósito; y por ende, promueve el desarrollo y uso de alternativas libres de animales para el beneficio de humanos, de animales y del ambiente. En términos dietéticos prescinde de todos los productos derivados completa o parcialmente de animales. La página Veganos y Vegetarianos de Panamá tiene 4,639 miembros, pero hay un buen número de espacios que promueven esta cultura, lo que indica el potencial que tiene este mercado y las necesidades que aún no están cubiertas para quienes lo integran.

Conscientes de la importancia de este precepto para esta gran comunidad, Papa John’s asume y logra el reto de convertirse en la primera franquicia internacional en ofrecer pizzas completamente veganas a sus clientes. Desde el 28 de julio, dentro de su menú, hay una presentación vegana como alternativa para quienes siguen este estilo de vida y dieta, o bien para las personas con condiciones alimenticias especiales como la intolerancia a la lactosa.

La Papa John’s Vegan Green contiene pimentón verde, tomate, hongos y “queso” vegano, libre de soya y caseína; y la Papa John’s Beyond Green , lleva hongos, pimentón verde, queso y Beyond meat, carne hecha a base de plantas, libre de soya. Al probarla, no se percibe la diferencia con otra pizza, solo que no es grasosa, como suelen ser.

“Buscamos constantemente satisfacer las necesidades de los clientes, que nos permitan crear productos de una calidad y experiencia superior. Siempre estamos evaluando las nuevas tendencias para mejorar e innovar nuestro menú”, comentó Ignacio Astete, CEO de Papa John´s Panamá.

Las recetas utilizan ingredientes de origen 100% vegetal de proveedores certificados. La proteína cárnica tiene una buena apariencia y sabor. Fue desarrollado por Beyond Meat®, compañía estadounidense que crea productos a base de plantas.

Por su parte, el queso, libre de gluten, soya y caseína (proteína que se encuentra en la leche de los mamíferos) fue desarrollado por Follow Your Heart®, compañía canadiense, que ofrece productos veganos desde 1970.

Estas dos nuevas opciones de pizzas completamente veganas se encuentran disponibles en los 16 restaurantes a nivel nacional y pueden ordenar a través de https://www.papajohns.com.pa, y la APP de Papa John’s Pizza Panamá

Para más información: www.papajohns.com.pa, @papajohnspanama