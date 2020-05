Caracas, DF, Lima, San José y algunas ciudades de EEUU, son los destinos con los que Copa Airlines reiniciará sus operaciones

Un comité de bioseguridad conformado por especialistas en recuperación de desastres, personal médico y profesionales de varios sectores, trabajan aceleradamente en los protocolos que serán aplicados una vez que Copa Airlines reinicie operaciones, las cuales están estimadas para finales del mes de junio.

En un encuentro virtual -webinar- organizado por el diario La Prensa, Pedro Heilbron, director ejecutivo de Copa Airlines habló sobre “Los retos de la aviación y la conectividad de Panamá para el 2020”. Las estimaciones no fueron muy alentadoras, pero el espíritu de la empresa, proyectado por su CEO, siempre fue muy optimista. «Debemos reconstruir lo que tenemos y según lo que el destino nos permita. Tener fe en que vamos a llegar a lo que éramos antes, no importa el tiempo que nos tome; no nos podemos dejar vencer. Si toma dos, tres o cinco años, lo haremos».

Indicó Heilbron que una vez que se reactiven intentarán ofrecer tarifas atractivas, tomando en cuenta que deben sumar a su ya golpeada situación económica, los nuevos gastos que implican los protocolos de bioseguridad. En la actualidad, la importante empresa aérea está desembolsando mensualmente 85 millones de dólares, sin percibir ningún ingreso . «Una vez que logremos que los pocos vuelos vuelvan a operar y cubran sus costos, podemos bajar a 70 millones de dólares por mes. Habrá una época de muy buenas tarifas y en algún momento se tendrá que ir a niveles más altos que en el pasado, pero todo eso aun está por verse», explicó.

La nueva normalidad también vuela

La industria aérea está acostumbrada a aplicar y cumplir protocolos, ante las diversas situaciones que históricamente se han presentado. Ahora, la ventaja es que las personas llegarán bien entrenadas a los aeropuertos, en donde serán obligatorias las medidas ya establecidas a nivel mundial para evitar el contagio por Covid 19. “Habrá distanciamiento físico en las filas de chequeo, los vuelos se abordarán de atrás para adelante, no se permitirá el congestionamiento, tomará más tiempo hacer el abordaje y se tomará la temperatura” puntualiza Pedro Heilbron, quien agrega que también se exigirá mascarilla a todos los pasajeros y el servicio dentro de los aviones será más simplificado, siendo más intensa la limpieza de las aeronaves (con equipos y químicos como los que se usan en los hospitales). “Las aeronaves serán lugares seguros, tienen filtros de alta potencia de filtración de partículas en 99.9% y mezclan aire fresco cada 3 minutos a 40 mil pies».

En cuanto a la distribución de los pasajeros, Heilbron indicó que económicamente no es viable dejar asientos vacíos, porque la ocupación sería solo del 50% y eso subiría los costos. En tal sentido, no están considerando dejar filas ni asientos vacíos.

Duro golpe

Heilbron estimó que será un camino largo y lento para recuperar la industria de la aviación. Agregó que aportaban 14% del producto interno bruto de la economía de Panamá, con una generación de 238 mil empleos. “La recuperación será lenta y larga. Se estima que Copa Airlines tendrá entre abril y diciembre una operación de 19% de su capacidad de asientos disponibles, y en 2021 menos de 41%”.

Una gran mayoría de las aerolíneas, según Heilbron, no va a sobrevivir a menos que tengan ayuda. «Copa no va a pedir subsidio ni financiamiento estatal, nos vamos a mantener con nuestros propios mecanismos. No hay fecha exacta para el reinicio de operaciones, pero esperamos estar en julio en 10% de nuestra capacidad y a finales de año en 40%. De 100 aviones, quizás estén operativos cerca de 40 en diciembre”.