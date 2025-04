Cine panameño salió fortalecido de la 13° edición del IFF Panamá

Prensa IFF Panamá

El cine panameño salió fortalecido de esta décimo tercera edición del Festival Internacional de Cine de Panamá, donde varias producciones locales fueron premiadas y se realizaron anuncios que ayudará a fortalecer la industria nacional y ayudarán a promover la realización de proyectos internacionales en el país.

Este año, IFF Panamá culminó su 13.ª edición con un evento de clausura en el majestuoso Teatro Nacional. La ceremonia inició con las palabras de Karla Quintero, Directora Ejecutiva de IFF Panamá, quien destacó el crecimiento y la resiliencia del festival a lo largo de los años, agradeciendo a todos los benefactores, empresas públicas, privadas y el sector gubernamental por ser el combustible tras cada edición.

Por su parte, Gloria Lugo, representante del BID en Panamá, destacó que la entidad lidera más de 120 proyectos en la región, destinados a fomentar el crecimiento y la sostenibilidad de las industrias culturales. De esta manera anunció los ganadores de los Fondos Primera Mirada y Su Mirada”, otorgados en esta edición:

Fondo Primera Mirada: El jurado, conformado por Tanya Valette, Enriqueta Zafra y Greg Nava, decidió dividir el premio de Primera Mirada de la siguiente manera:

Bahía Honda: por la poética y la construcción de un universo misterioso y opresivo a la vez, desde el cual se logra abrir ventanas a imaginar mundos mejores, se le otorgaron 5,000 dólares a la película cubana “Bahía Honda" , de Alejandro Alonso.

Nosotros: por contar una historia de amor poco común, en la que vivir al día y al momento se convierte en la máxima del protagonista, se le otorgaron 10,000 dólares a la película guatemalteca "NOSOTROS”, de Joaquín Ruano.

En cuanto al Fondo Su Mirada, en la categoría de desarrollo, el jurado conformado por Xenia Rivery, Reneé Robinson y Ximena Urrutia tomó la decisión en base a la manera en que conecta conceptualmente las diferentes facetas de la migración junto con la idea de la búsqueda cíclica de un futuro mejor, que refleja igualmente el sentido de contar esta historia. Se confirió el premio de 5,000 dólares a Nayibe Tavares-Abel y su proyecto Yubarta, de la República Dominicana.

En la categoría de postproducción, el jurado integrado por Paula Astorga, Arleen Cruz-Alicea y Julia Meik seleccionó, en base a la mirada sensible a través de una construcción cinematográfica auténtica y capaz de visibilizar las realidades de las niñas y mujeres jóvenes de la región, que se encuentran expuestas a situaciones urgentes y dolorosas. Se confirió el premio de 10,000 dólares a Paula Cury Melo con su película Niñas Escarlata, de República Dominicana.

Arianne Benedetti, viceministra de Cultura de Panamá, realizó la premiación especial a proyectos panameños de Primera Mirada y Su Mirada, el Premio DICINE. Al mismo tiempo, comentó: “Desde el ministerio venimos con una nueva ley para una industria más fortalecida, no solo para producciones extranjeras grabadas en Panamá, sino, lo más importante, para producciones panameñas. Esta es una industria que ha recorrido un camino y tiene otro por recorrer, y de la mano de todos ustedes, los cineastas panameños, vamos a seguir volando fronteras y expandiendo nuestro cine”.

En efecto, resultaron ganadoras las siguientes obras:

Premio de 5,000 dólares a la película Cabeza de Ratón, de Martín Proaño, participante de Primera Mirada.

Premio de 3,000 dólares a la película Alma,de Mariel García Spooner, participante de Su Mirada, categoría desarrollo.

Premio de 5,000 dólares a la película Nosotras Las Niñas, de Xochil Vergara, participante de Su Mirada, categoría postproducción.

Seguidamente, la directora ejecutiva del Festival Internacional de Cine de Panamá, Karla Quintero, anunció el reconocimiento especial por parte de Marnie Walker, miembro de la Junta Directiva de la Fundación IFF Panamá, para las ganadoras del Fondo Su Mirada. El mismo consiste en un cuadro del artista panameño Arturo Aguilar, llamado “Elsie”.

El premio del público

“El Premio del Público” a la mejor película Copa Airlines, fue otorgado al documental panameño El Brujo :Julio Zachrisson, del director Félix Guardia. La cinta tuvo un éxito arrollador en las salas de cine, logrando una asistencia del 100% durante su proyección.

Para el cierre con broche de oro, el evento de clausura contó con el panel “Apostando por el Cine Panameño, más allá de las fronteras”, moderado por el cineasta panameño Abner Benaim, quien inició su alocución recordando: “cuando en una de esas salas antiguas donde cabían como 400 personas, yo acababa de terminar de estudiar y, al final de la película me pregunté quién, por curiosidad, quería hacer cine. Levantaron muy tímidamente la mano como 13 o 14 personas. Luego pregunté quién tenía un proyecto y solo como 4 personas alzaron la mano. Hoy en día, puede ser que en esta sala haya, no sé, unos 50 proyectos, y pensar en eso me da mucho placer. En la historia del cine en Panamá éramos muy poca gente, y ahora ya hay una masa que me llena de esperanza y ganas de seguir trabajando”.

El panel reunió a figuras destacadas como Paulina García, afamada actriz chilena; Isabella Santodomingo, la actriz colombiana conocida por su papel en la película Chance; y el actor mexicano Aarón Díaz, actor de la producción panameña Espina.