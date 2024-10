TE y Minseg afinan detalles para la nueva cédula digital

Todo está listo para la activación este martes 14 de octubre de la nueva cédula digital.

El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, sostuvo una reunión con los magistrados del Tribunal Electoral, Alfredo Juncá y Luis Guerra Morales, donde abordaron detalles sobre la implementación del nuevo documento de identidad digital.

De acuerdo con lo informado por el Tribunal Electoral, este martes 15 de octubre estará disponible el Sistema de Identidad Digital (SID), una plataforma tecnológica del que permitirá a los panameños y extranjeros residentes permanentes, contar con la cédula digital y realizar trámites en línea.

En esta primera fase, sólo estará disponible en dispositivos con sistemas operativos Android y se podrá ingresar descargando la aplicación, digitando el número de cedula y haciendo la validación de biometría facial.

La cédula digital podrá ser usada ante las entidades de seguridad ya que mantendrá los códigos QR de la cédula física y la información será similar a la que consta en los documentos de identidad personal que expide la entidad en físico.

La nueva herramienta digital que impulsa el Tribunal Electoral, cuenta con un reglamento en el que se confirma que tendrá la misma validez que el documento de identidad personal físico; lo que significa que los ciudadanos podrán identificarse ante las autoridades de seguridad o en asuntos de gestión oficial o bancaria, con su versión digital.

Es importante destacar que la cédula digital no reemplazará la versión física de los documentos de identidad personal y su descarga no es obligatoria; no obstante, deberá ser aceptado por todas las entidades públicas y empresas privadas que presten servicios a través de internet.