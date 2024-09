Gran expectativa por anuncio del Presidente Mulino sobre la CSS

El Presidente José Raúl Mulino aspira dar inicio la próxima semana a la mesa de conversaciones que está conformando para rescatar la Caja del Seguro Social, impulsando en ese contexto una reforma profunda en la que se apoye el objetivo principal.

Es lo que se espera sea el anuncio que hará al país en cadena nacional este jueves a las 6 de la tarde, donde el mandatario podrá exponer el resultado de las gestiones adelantadas hasta el momento con diferentes sectores de la vida nacional.

De allí la expectativa que se ha gestado a raíz de la información dada a conocer por la propia Presidencia de la República sobre la cadena del Presidente.

El presidente ha cumplido su agenda de sostener reuniones con representantes y dirigentes de gremios médicos, enfermeras, técnicos, farmacéuticos, laboratoristas y de funcionarios del sector salud. Todo apuntando a alcanzar un proyecto de ley tendiente a salvar la Caja del Seguro Social (CSS), según él mismo ha dicho.

«La mesa la voy a presidir yo, más nadie, junto al Ministro de Salud y un equipo que me va a acompañar. Mucha gente me ha dicho que no se me ocurra ponerle el pecho a esto, que me voy a quemar. Ya yo soy presidente, ya no tengo ningún problema si hay de por medio salvar el Seguro Social; será un legado que uno deja ahí», expresó Mulino al inicio de las conversaciones.

El mandatario también instó a las organizaciones a que escojan a sus representantes y preparen sus propuestas sustentadas y realistas, a fin de que puedan ser discutidas junto al resto de las demás contribuciones que serán presentadas en la mesa, incluyendo la propuesta del Gobierno Nacional.

«Lo que quiero es que esto —las conversaciones— fluya de la manera más coherente posible, sin demagogia y lo que haya que decirse que se diga en la mesa. No esperemos salir de la mesa para que me manden el mensaje por los medios de comunicación”.

El presidente Mulino también ha expresado su interés de erradicar el manejo político de la CSS, pidiendo al mismo tiempo un voto de confianza al recién ratificado director de la CSS, Dino Mon Vásquez, a quien ha dado plena libertad para que escoja el equipo que considere necesario para la tarea que tiene por delante como regente de la institución.

Es un gran reto que se ha trazado que pudiera convertirse en la gestión de mayor peso en su período presidencial, un legado importante para el futuro.