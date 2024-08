San Francisco News y Fundación Educación Vial piden la intervención de paso peatonal

Nervis Araujo Rincón/Fotos: Cristhian Florez

Uno de los pasos peatonales que representan mayor riesgo es el que está en la vía Israel, frente a Multiplaza, por donde cruzan cada día unas dos mil personas. No tiene reductores de velocidad, está muy cerca de una rotonda y distribuidor, vías de donde los vehículos salen a alta velocidad. Por otro lado, no es inclusivo debido a que tiene unas isletas delgadas y sin rampas, haciendo imposible el paso de personas en sillas de rueda, muletas o con alguna movilidad reducida.

San Francisco News, como medio informativo comunitario, tomó la iniciativa, como lo ha hecho en tantos casos, de buscar la manera de mejorar la condición de este punto vital, por lo que hicimos fotografías, videos y entrevistamos a Osiris Gratacos, fundadora y presidente de la Fundación Educación Vial, quien explica que, justamente ese paso peatonal es una de las luchas que están librando desde antes de pandemia. “Presentamos una propuesta a Multiplaza para que patrocinara una intervención en este, pero no obtuvimos respuesta; justo enfrente están nuestras oficinas, en la plaza La Colmena y yo particularmente cruzo por allí”.

Saúl Castillo, de la empresa Interligth también hizo el proyecto, donde propone iluminar el paso peatonal con luces Led, para mayor seguridad por las noches. Allí hay un policía que apoya para que los conductores den paso a los peatones, pero no está todos los días y nunca durante las noches.

Explica Gratacos que el enfoque sistémico plantea en primer lugar una infraestructura segura, que proteja al peatón puesto que el conductor ya está resguardado en el habitáculo.

“Este paso no tiene rampas, no tiene semáforo sonorizado, la isleta es diminuta, con bordillos, así que no se puede cruzar en sillas de ruedas ni andaderas, muletas, y para la mayoría de las personas de la tercera edad, es muy complicado pasar”.

Dice que se hace urgente intervenir este paso con tablas de velocidad, como las que están en la entrada del Casco Antiguo, que son trapezoidales y reductores de velocidad. También es vital instalar luces Led que se activen con sensores.

Asegura que los organismos involucrados en esta intervención deben ser, de acuerdo a sus responsabilidades, la Alcaldía de Panamá, la Junta Comunal de San Francisco, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, el Ministerio de Obras Públicas (MOP); “también Multiplaza debería patrocinar parcialmente, pues por allí cruzan sus colaboradores directos e indirectos y sus clientes”.