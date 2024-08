Salva Mi Máquina ha ganado un espacio sólido en el mercado panameño

Quentin Abadie llegó de Francia con el sueño de hacerse empresario próspero en el Istmo. En el 2016 se sumó al entusiasmo de su mejor amigo y excompañero en la universidad, Víctor Manche, quien ya iniciaba un proyecto interesante relacionado con el servicio técnico a equipos Apple.

“Mi mejor amigo y ahora socio, con quien siempre soñé tener mi empresa, me había hablado de Panamá y del plan de desarrollo que tenía para el negocio. Me gustó y me atreví a cruzar de nuevo el Atlántico para seguir mis sueños”, expresa emocionado Quentin Abadie.

El proyecto Salva ya había iniciado gracias a su amigo Víctor, quien ya había desarrollado un proyecto para brindar servicio técnico de calidad a los equipos Apple en Panamá, además de la importación de accesorios de la misma marca, rubro en el que logró precios muy competitivos y eso hacía que el negocio marchara muy bien.

Nació una empresa con más ganas y talento que dinero para invertir, Quentin y Víctor dieron forma a una empresa llamada Salva Mi Máquina, cuyo comienzo fue en el primer piso de un apartamento ubicado en una calle escondida de Obarrio. Como todo emprendimiento, fue duro en la captación de clientes y la gente los ubicaba principalmente a través de la herramienta Adwords, un sistema desarrollado por Google para que los clientes tengan la opción de incluir anuncios en los resultados de búsqueda.

¿Cómo definirías tu experiencia de emprender en Panamá?

Panamá es uno de los mejores países para emprender. Estamos hablando de una economía estable con una moneda fuerte. Abrir una empresa aquí es relativamente fácil y rápido. Es cierto que tiene algo de burocracia, lo cual es una desventaja, sin embargo, se está digitalizando a buen paso. Además, siendo un país pequeño en población, al hacer las cosas bien, las buenas referencias o el famoso boca a boca, nos ha permitido ganar clientes rápidamente.

Estos jóvenes de 33 años, de nacionalidad francesa, junto con su tercer socio venezolano, Víctor Romero, de 37 años, quien luego se unió al grupo para encargarse de la Dirección Técnica y la reparación de placas lógicas, a nivel de microsoldaduras, ofrecen al mercado panameño un servicio de calidad en tecnología.

“Ahora somos bastante reconocidos en el mercado, logramos tener una certificación oficial de APPLE, la certificación IRP (Independent Repair Provider), la cual certifica que podemos pedir piezas originales a la marca y tener técnicos certificados, al igual que acceso a las herramientas oficiales

Quentin Abadie recalca que ahora cuentan con procesos muy rigorosos en la prestación del servicio técnico, con una integración digital muy completa, obteniendo muy buenos resultados en la atención y satisfacción de los clientes. El progreso ha sido tal, que Salva Mi Máquina ya cuenta con dos ubicaciones, una en San francisco y otra en Bella Vista.

¿Cuáles son sus ventajas competitivas en este momento?

Somos el primero y único IRP en Panamá, esto nos permite ofrecerle al cliente piezas originales y garantías sobre la calidad de nuestros servicios. La atención en general y los plazos de garantía está muy por encima de las que ofrece el mercado. Nuestro servicio corporativo también tiene muchas ventajas: reparación a distancia, vía servidor de Apple; mensajería de cortesía para tener el equipo en nuestros talleres en el menor tiempo posible más y más simplicidad para los procesos de cada empresa.

“Ya somos el soporte de más de 200 empresas, incluyendo agencias gubernamentales, universidades, agencias digitales y pymes, ellos confían en nosotros porque saben que somos transparentes, que sus datos están a salvo con nuestros procesos y que siempre ofrecemos varias opciones para que el cliente elija la más adecuada a su necesidad”.

¿Es Panamá un lugar seguro para invertir?

Mis socios lo pensaron hace 10 años cuando se instalaron aquí y no se equivocaron. Panamá es una joya de América Central y tiene tanto para ofrecer. Tengo muchas ganas de ver como este país seguirá creciendo y desarrollándose. Panamá tiene mucho potencial y no dudo que lo alcanzaremos.

¿Cuáles son tus planes a futuro?

Seguir creciendo en Panamá, tanto mi empresa como a nivel personal. Me gustaría que nuestra empresa sea un actor importante al nivel nacional, ayudando a todos los panameños y extranjeros a disfrutar de la buena tecnología.

¿Qué es lo más importante que te ha dado Panamá?

Panamá me ha dado mucho en los últimos 7 años, sería difícil hacer una lista. La ciudad de Panamá y el interior me enseñaron a disfrutar más de la vida y de la belleza de su naturaleza. Clientes que se hicieron mis amigos. Y obviamente mi novia, a quien conocí gracias a mi trabajo.

Vías de comunicación con Salva Mi Máquina: