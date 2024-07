Patricia McCausland-Gallo | ¡Una vecina de Encanto! 

¡En Costa del Este estamos rodeados de gente maravillosa! Tenemos muchos vecinos que se destacan en diferentes áreas. La variedad es tan amplia, que literalmente, hasta tenemos “una vecina de ENCANTO”.

Patricia McCausland-Gallo, mejor conocida como Chef Pachi, es una colombiana residenciada en Panamá, a quien los sabores y la sazón de su amada tierra natal le corren por las venas. Desde niña se colaba en la cocina de su madre, quien era una chef pastelera con un negocio muy próspero en Barranquilla. Allí empezó a robustecer su amor por las ciencias culinarias.

Su trabajo en la empresa familiar era decorar todos los cakes infantiles. “Mi mamá se encargaba de los más elaborados, los de novia, y creaba arreglos espectaculares de flores, pétalo por pétalo; un trabajo muy minucioso para el que yo no tenía paciencia”, nos cuenta Chef Pachi.

La pequeña “Pachita”, como le decía su mamá, creció. Por insistencia de su madre, tomó la que sería una muy acertada decisión: estudiar en Estados Unidos ingeniería de alimentos y nutrición, carreras acordes con lo que ella quería, y que más adelante podría fusionar con su pasión.

Al graduarse regresó a Colombia. Conoció al que es hoy su esposo, Jorge Gallo, y emprendió con una fabrica de pasteles a nivel industrial. “Quería trabajar en algo que me dejara tiempo para mi familia sin tener que trabajar días feriados (imposible cuando se trata del negocio de la comida). Mi mamá hacía todo de forma manual y yo solo quería simplificar las cosas obteniendo los mismos resultados pues soy muy impaciente», nos confiesa esta chef quien mientras habla, transmite un ánimo y energía increíbles, que sin duda, la han llevado a donde está hoy.

Primero la familia

Cuando nació la tercera de sus hijas, Pachi decidió dedicarle más tiempo a la familia y dejó la pastelería industrial. “Empecé a dar clases de cocina en Colombia y fueron .un éxito. Enseñaba de una forma moderna y con los procesos más simples En esa época no había muchos productos importados, pero en el Valle del Cauca crece de todo, y cerca está la zona cafetera. Para elaborar un platillo sofisticado, tenía que adaptar ingredientes locales y así fue como aprendí a utilizar productos colombianos maravillosos que ni sabía que existían. Recorría todos los mercaditos buscando elementos para desarrollar nuevas recetas y presentarlas a mi clase; eso me llevó a documentar todo y de allí surgieron mis primeros libros.

Más tarde quise retomar mis conocimientos de nutrición. Intenté matricularme en la universidad para seguir aprendiendo, pero sorprendentemente me propusieron ser Guest Speaker at the Stanford School of Continuing Studies, lo cual hice durante 10 años. Mis estudiantes eran deportistas, atletas, personas con, o interesadas en saber sobre problemas de metabolismo o nutrición en general.

¡Un libro de película!

«Encanto: The Official Cookbook», es un compendio de 70 recetas que honran la cocina colombiana, y que fue inspirado en la película Encanto de Disney. Haciendo uso de los conocimientos adquiridos a lo largo de su vida, Chef Pachi fue escogida por Disney para hacer un recorrido por sabores típicos de la región y elaborar exquisitos aperitivos, platillos principales, postres, sopas, ensaladas y por supuesto las tradicionales arepas, ajiaco, buñuelos y más. Hermosas fotografías a todo color, información nutricional, trucos y consejos, complementan esta obra literaria oficial, de la familia Madrigal de Encanto.

“Hacer este libro ha sido un verdadero encanto. Mientras me diagnosticaban un tipo de cáncer, me llamaron de Disney para ofrecerme esta hermosa oportunidad, que hizo que todo pasara a segundo plano. Nunca sentí que estaba enferma. Encanto convirtió el momento más difícil de mi vida en el más mágico, que además coincidió con el nacimiento de mi nieto más pequeño”.