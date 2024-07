Panamá rechaza resultados del proceso electoral venezolano y anunciará medidas

El Presidente de la República, José Raúl Mulino, se sumó al rechazo generalizado contra el resultado electoral en Venezuela.

«Aspirábamos a que se respetara la voluntad popular y tal situación fue desconocida. Accionaremos individual y colectivamente a favor de la democracia venezolana. Anunciaremos medidas que adoptaremos de acuerdo a las reglas interamericanas en las próximas horas».

Tras los resultados emitidos por el órgano electoral venezolano, la líder opositora qué respalda la candidatura de Edmundo González, aseguró que tienen en sus manos 40% de las actas electorales (que se corresponden con 100% de las actas transmitidas antes de la interrupción hecha por el CNE) y la ventaja de Edmundo González es de 70% contra 30%, asegurando que Maduro perdió.

Antes, pasada la media noche de este domingo, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, presidido por el madurista Elvis Amoroso, había indicado que con la transmisión del 80% de los resultados, a pesar de fallos electrónicos que atribuyó a un sabotaje de la oposición, Nicolás Maduro había obtenido 5,150,092 votos (51.20%) contra Edmundo González, qué habría logrado 4,445,978 votos (44.20%) y otros candidatos, solo 462,704 votos (4.60%).

Amoroso, quien es militante del partido de gobierno, dijo que la Fiscalía General de la República abrirá una investigación sobre acciones terroristas perpetradas contra el sistema electoral, los centros de votación y funcionarios electorales.

La comunidad internacional se pronunció. Estados Unidos dijo estar preocupado de que el resultado no refleje la voluntad de los venezolanos. El Reino Unido no acepta la legitimidad del anuncio oficial. España pidió respeto a la voluntad del pueblo, al presentar las actas de todas las mesas electorales y Colombia solicitó el conteo total de votos, verificación y auditoría independiente. Entretanto, Chile no reconoce ningún resultado que no sea verificable y Rusia felicitó a Maduro.