Por: Sabrina Murillo

¿No te pasa que has tenido momentos de crisis existencial en que te preguntas por qué razón estás vivo?, ¿cuál es tu propósito en esta vida?, ¿o si es que tienes uno verdaderamente? Yo también me hice éstas y miles de preguntas más, luego de ser la única sobreviviente de un accidente. Son momentos que te hacen repensar totalmente tu existencia.

Pero, ¿qué exactamente es un propósito de vida? Voy a utilizar de base el concepto japonés llamado Ikigai que básicamente es la combinación de los siguientes elementos: para lo que eres bueno + algo que amas + algo que el mundo necesita o que los demás necesitan de ti + algo por lo que te pueden pagar.

Es ese punto medio entre tu pasión, tu misión, tu profesión, y tu vocación de vida. Tal vez suena muy abrumador pensarlo, pero es importante definirlo porque como dice Nietzsche “Aquél que tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo”. Es justo esta la importancia de encontrar un propósito de vida, pero nunca nos enseñan el cómo.

Para encontrar tu propósito, necesitas un periodo de autoconocimiento y autodescubrimiento en donde pongas en una balanza cuáles son tus prioridades, qué valoras, quién no quisieras ser, pero, sobre todo: qué te hace feliz. Experimenta; No descubres nada si no lo intentas. Es esa actividad que hace que el tiempo se te pase rápido, aquello a lo que aspiras hacer.

No esperes a tener una crisis en tu vida o vivir algo traumático para hacerte estas preguntas. El tiempo pasa muy rápido, y cuando menos nos demos cuenta ya se nos habrá pasado toda la vida por delante. Comienza hoy a cuestionarte si realmente estás viviendo tu propósito. Mañana ya es tarde…

Si quieres saber más del tema, te invito a escuchar el episodio #3 de mi podcast Así lo Vivo Yo. Encuéntralo en Spotify, YouTube, o a través de mi página web.

SABRINA MURILLO

▪️ Influencer en Positivo +

▪️ Conferencista Motivacional

https://sabrinamurillo.com

IG: @fuerzasabrim