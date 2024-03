Programación de la iglesia San Lucas para vivir la semana mayor en comunidad

La Semana Santa es un período de ocho días, que comienza con el Domingo de Ramos y culmina con el Domingo de Resurrección. Durante estos días el cristiano conmemora el Triduo Pascual, es decir, los momentos de la pasión, muerte y la resurrección de Jesucristo.

En Panamá se celebra fervientemente en los templos de la capital y en los pueblos; otras familias se van de paseo para conocer y descansar. Lea aquí la programación de algunas de nuestras parroquia San Lucas:

Domingo de Ramos: 24 de marzo

Misas

8:30, 11:30 a.m. 6:00 y 7:30 p.m.

Procesión de Ramos 11:00 a.m.

(Se suprime la misa de 10:00 a.m.)

Se bendicen los ramos en todas las misas, incluyendo la del sábado 23 marzo 6:00 p.m.

Lunes Santo: 25 de marzo

Ceremonia penitencial (confesiones). 6:45 pm

Templo parroquial

Martes Santo: 26 de marzo

Reflexión sobre el triduo pascual. 6:45 p.m.

Templo parroquial

Jueves Santo: 28 de marzo

Misa y lavatorio de los pies 6:00 p.m.

Hora Santa 8:00 p.m.

Adoración nocturna contínua hasta las 8:00 a.m. del Viernes Santo

Viernes Santo: 29 de marzo

Laudes 8:00 a.m.

Via Crucis 9:00 a.m.

Celebración Pasión y Muerte de NS Jesucristo 5:00 p.m.

Procesión Santo Entierro 6:00 p.m.

Sábado Santo: 30 de marzo

Acompañamiento a la Virgen 8:00 a.m.

Vigilia Pascual 8:00 p.m.

Domingo Resurrección: 31 de marzo

Misas 8:30, 10:00, 11:30 a.m., 6:00 y 7:30 p.m.