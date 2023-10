No hay clases… ¿Y desfiles?

Bajo la premisa de ‘salvaguardar a la comunidad educativa’, este lunes 30 de octubre se suma un día más de suspensión de clases en las escuelas oficiales en Panamá; y a tan solo cuatro días para el inicio de los actos conmemorativos del Mes de la Patria (jueves 2 de noviembre), el Ministerio de Educación (Meduca) todavía no define si cancela o mantiene los desfiles.

El anuncio hecho la noche del domingo por al Presidente de la República, Nito Cortizo, sobre decidir la derogación o no de la Ley No. 406 del contrato minero, a través de la convocatoria a una consulta popular el domingo 17 de diciembre de 2023, al parecer no cambiará la disposición de un gran grueso de la población de continuar en las calles protestando.

Sobre los desfiles…

Según el cronograma oficial presentado por Meduca hace un par de semanas, los desfiles patrios en la ciudad de Panamá los días 3 y 4 de noviembre, se desarrollarían en calle 50 y Cinta Costera.

Ya la Alcaldía de Panamá entregó 300 permisos a comerciantes para vender en esas dos rutas, tanto comidas y bebidas, como buhonerías. Falta saber, si el plan continúa.