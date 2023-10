Meduca habilita línea telefónica para brindar apoyo socioemocional

Este viernes 27 de octubre miles de estudiantes en Panamá continúan sin clases.

El Ministerio de Educación extendió la medida frente a los hechos de protestas y manifestaciones que se vienen registrando desde hace varios días, y que ponen en riesgo la seguridad de los estudiantes.

Meduca reiteró también que los centros escolares oficiales, en particular los multigrado ubicados en zonas de difícil acceso, áreas insulares o donde se tenga la seguridad del desplazamiento, se puede realizar la jornada escolar; no así en las regiones educativas y cabeceras de provincias, donde no se den las condiciones.

En los planteles particulares la decisión es a criterio de la comunidad educativa, quienes por ahora, están impartiendo clases de forma virtual.

La Dirección Nacional de Servicios Psicoeducativos puso a disposición de la comunidad educativa el número de teléfono 515-7338 para brindar apoyo socioemocional a estudiantes, docentes y padres de familia.