Los cierres de vías ya se están sintiendo en los supermercados y comercios

Ante los cierres de puentes, autopistas, carreteras, calles y vías prinicipales en Panamá y en provincias, el desabastecimiento en supermercados ya protagoniza los anaqueles. Las compras nerviosas también han acelerado esta realidad.

«Son 140 mil personas que hoy no puede llegar a sus centros de trabajo y tampoco se les hace posible seguir produciendo para poder suministrar a la población con los insumos basicos», dice el presidente del Sindicato de Inndustriales, Raúl Montenegro Vallarino, quien dice que estos cierres de calle solo perjudican a los panameños y a la economía, y el vandalismo a los comercios.

Asegura que se han estado reuniendodo con el Gobierno Nacional para pedirle que hagan cumplir la ley porque no solamente los actos vandálicos contra la propiedad privada afectan a todos, si no que el panameño trabajador y productivo se está viendo afectado al no poder llegar a sus trabajos, pues están siendo amedrentados.

«Junto al Consejo Nacional de la Empresa Privada estamos estableciendo que un día como los que estamos viviendo, se están dando pérdidas por el orden de los 90 millones de dólares», dice Montenegro.

Concluye que la posición del Sindicato de Industriales de Panamá es que se debe separar el hecho del contrato minero persé a la minería como un todo, «consideramos que se debe dar una moratoria hacia la minería hasta que todos los panameños podamos decidir si queremos que esta actividad sea parte de nuestra economía nacional, sin embargo, ya está establecido que la derogación de la ley solo se puede dar a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, así que hay que dejar que la justicia haga su trabajo».