Un inglés recorre el mundo en compañía de su perra

Mark Alterman, de Brighton Inglaterra, es un hombre de 63 años, quien dedicó su vida al sector inmobiliario y hoy, ya retirado, recorre el mundo en su moto en compañía de su perra de 2 años Fran, una Bulldog Inglés original.

Este aventurero inicia su travesía por Europa, donde llega a recorrer 9 países en su moto BMW, 1150 GS (*), junto al anexo donde va su fiel compañera Fran. Ya han recorrido 40 mil kilómetros.

Luego de ahí, decide recorrer América, empezando por Alaska, en 2018, pero la pandemia lo interrumpe y decide regresar a su país, después de haber llegado hasta la Península de Yucatán, en México.

En 2023 retoma su viaje con la intención de encontrar un país donde residir en América, y empieza nuevamente su travesía por Houston, Texas.

En días recientes llegó a Panamá donde se detiene debido a la Selva del Darién, por lo que debe enviar su motocicleta por carga aérea hasta Bogotá, donde empezará otra travesía por Suramérica, adonde nunca ha ido, según nos cuenta. Espera llegar hasta Ushuaia en Argentina, la ciudad más austral del mundo.

Nunca olvidará

Sobre su vida personal Mark nos cuenta que tiene dos hijos con quienes conversa diariamente y en respecto a lo profesional, se dedicó al desarrollo inmobiliario en su país Inglaterra.

Un episodio que nunca olvidará en América fue haber flotado con una llanta en un río de Guatemala (Semuc Champey) por más de una hora con su perra en el estómago. «Lo disfruté mucho pero a la misma vez sentí bastante temor».

En cada lugar le compra comida de alta calidad a Fran y por estar viajando de país en país, debe pasar por la cuarentena. «En Costa Rica y Panamá fue más complicado que en el resto de países».

Su consejo de vida : Do It Now, Don’t Wait. (Hazlo ahora, no esperes)

Su cuenta de instagram es @sidecar_fran

(*) GS: Model de la BMW que significa todo terreno y carretera.