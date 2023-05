Pérez Herrera: «los que se van del PRD se van solos»

Sin titubeos ni palabras rebuscadas, el representante de San Francisco y actual precandidato a diputado para el Circuito 8-4 por el Partido Revolucionario Democrático, PRD, Carlos Pérez Herrera, asegura que “históricamente quien se ha ido del partido se ha ido solo”, esto en referencia a la decisión del expresidente Martín Torrijos de postularse a la Presidencia de la República por el Partido Popular.

La aseveración surge de la pregunta que formulamos a Pérez Herrera, ¿Está el PRD al borde de una división?

No, no lo creo, realmente el que se va del PRD se va solo, eso históricamente ha pasado, sin embargo, tanto Zulay Rodríguez como Martín Torrijos son dos figuras, no son cualquier curul, hablamos de una diputada y de un expresidente.

En esta breve conversación en su despacho de la Junta Comunal de San Francisco, Pérez Herrera habla del escenario electoral que le toca manejar a su partido y en sus reflexiones dice: “Nosotros debemos enfocarnos en ver qué alianzas son más favorables, no solo para el partido sino para el país, y en este sentido buscar acuerdos con otras organizaciones que apunten a nuestros mismos objetivos”.

Carlos Pérez Herrera, quien también es miembro de la junta directiva del PRD, asegura que el escenario del partido en este momento, en el marco de esta gestión de gobierno, es complicado; la situación atípica de haber tenido que enfocar todos los esfuerzos en la situación de pandemia y luego tener que batallar con las consecuencias económicas que esta contingencia de gran magnitud le dejó al país, hace que el escenario no sea tan favorable como quisieran.

Por otro lado, este caso de las aspiraciones de otros candidatos que provienen del PRD y que se han postulado fuera del partido, hace que las cosas se compliquen aún más para la organización.

“En ese contexto, nos toca convencer a la gente que muchas situaciones actuales se derivan de los efectos de la pandemia que debimos enfrentar por más de dos años. La gente debe saber que en este momento estamos ofreciendo una buena opción para seguir trabajando por el país, y es una buena opción no solo por el candidato sino por el equipo que lo respalda, gente con fortalezas y experiencia en gobierno”, asegura Pérez Herrera.

Fomentar las alianzas

“Yo creo -continúa diciendo- que esto de las alianzas se debe ir trabajando desde ya, aunque estemos en el proceso interno es evidente que el vicepresidente Carrizo tiene la mejor opción para ganar la postulación a la Presidencia, entonces pienso que se pueden ir adelantando conversaciones con partidos que tengan una visión similar a la del PRD hacia el futuro”.

Asegura que está claro que el partido yendo solo no va a ganar las elecciones generales, eso es una realidad, de allí la importancia de gestionar una alianza sólida y favorable para todos

¿Ha considerado el partido un acercamiento con el expresidente Torrijos?

Fue él quien se alejó, nadie lo ha alejado, fue su decisión y de quienes le apoyan, sin embargo, las puertas del partido siguen abiertas para él. Aunque ya no sea militante del partido, las puertas siguen abiertas.

Aspirante a diputado

Al parecer, todo apunta a que este sería el último período de Carlos Pérez Herrera como representante del corregimiento de San Francisco luego de 4 ciclos consecutivos en este cargo.

El partido no realizará elecciones primarias para representantes, las nominaciones se harán por otra vía que aun está en discusión.

“La idea de no realizar primarias busca evitar incurrir en gastos en ese sentido, sin embargo, yo creo que políticamente no ha sido lo correcto, pienso que una contienda interna en ese nivel mueve mucho al partido, te permite calentar los motores y tener un arranque mucho más activo cuando lleguen las elecciones generales”, asegura Pérez Herrera.

El PRD busca una forma de elegir a los candidatos a representantes, una de ellas, sugiere Pérez Herrera, puede ser mediante la participación de los delegados del partido por corregimiento.

Mientras esto se resuelve y se define su postulación a un quinto período en el corregimiento de San Francisco, Carlos Pérez Herrera se propuso como precandidato a diputado por el Circuito 8-4, que involucra a los corregimientos de Río Abajo, Parque Lefevre, Juan Díaz, Don Bosco y San Francisco.

“La candidatura a diputado es otra meta que me he planteado y para ello iremos a unas primarias de donde saldrán los 5 candidatos del partido a cargos de diputados a la Asamblea Nacional”.

Aunque no está descartada la posibilidad de aspirar a una reelección a representante de la Junta Comunal de San Francisco, el foco principal está en la opción a una diputación por el mencionado circuito electoral. “Yo creo que nos va a ir bien porque estamos haciendo las cosas bien”, dice.

¿Cuál es su oferta para ser electo diputado?

Ahora estamos presentando nuestras propuestas principales a desarrollar como parlamentarios, entre ellas quiero destacar el plan para desarticular de una vez por todas el monopolio que existe en Panamá en torno a la comercialización de medicamentos. Vemos como se especula con los precios, donde algo que en Colombia cuesta 4 dólares, aquí se vende en 40 o 50 dólares. Hay quienes dicen que la diferencia de precios es porque en Colombia los producen, pero aquí también se producen algunos y es la misma situación, además, aunque se importen, los márgenes son exagerados.

“Sabemos que hay grupos económicos detrás de todo esto, grupos que patrocinan hasta Presidentes, pero con voluntad, generando opciones y un marco legal, podemos cambiar esta realidad que afecta a todos los panameños”, asegura.

Otro aspecto que se propone trabajar desde ámbito legislativo Carlos Pérez Herrera es el tema de la educación. “Yo vengo de una familia de educadores, mis padres, mis hermanos y pienso que debe hacerse un mejor trabajo en esa área. Debemos revisar los pénsums de estudio, su contenido y adaptarlos a los cambios, a los avances que se vienen dando en el mundo para tener jóvenes mejor formados y preparados para el mercado actual.

¿Por dónde comienza esa tarea?

Además de la revisión curricular que he mencionado, también está la labor de formar y capacitar a los docentes, una tarea difícil debido a la resistencia que existe en este sentido. Aquí ha habido intentos de realizar reformas en el ámbito educativo y eso, en muchas ocasiones, ha activado a los gremios, generando amenazas de paralización de clases y otras acciones. Son propuestas que tienden a generar conflicto y no muchos apuntan a esos planes, sin embargo, vemos que son necesarios e impostergables.

Pérez Herrera señala que a pesar de existir un consenso nacional sobre la atención que amerita el sector educativo, “se dice mucho pero no se hace nada, y eso siempre ha sido un tema que no se entra a resolverlo. Yo pienso que los gremios de educadores deben estar dispuestos, saber que no se trata de ser parte del problema sino de la solución, se trata de apoyarlos en sus funciones para que puedan progresar”.

Legado

Más que referirse a obras de infraestructura en el corregimiento, Pérez Herrera apunta entre su legado todas las gestiones realizadas para que muchas personas pudieran lograr funcionar laboralmente a través de programas de empleo.

En segundo lugar, destaca los aportes y colaboración para fortalecer la seguridad en el corregimiento, instalando toda la red de video cámaras que se conectaron con el Centro de Video Vigilancia, y otros programas de desarrollados con los cuerpos policiales.

Luego, Pérez Herrera destaca las gestiones de respaldo que durante años se brindó a jóvenes para que pudieran estudiar a través de planes de becas y otras herramientas. “Los resultados son palpables en zonas de bajos recursos del corregimiento”, dice.