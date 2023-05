Mayo es el mes de las alas

La quinta edición de Wings Week llega a treinta de los mejores restaurantes de la ciudad, con el propósito de deleitar a los fieles de este icónico platillo. Del 15 al 31 de mayo, se ofrecerán los esperados e irresistibles Wings Specials que incluyen 8 alitas con una receta auténtica de cada chef + una Coca Cola Sin Azúcar u original por un precio fijo de solo $10. Varios de los participantes ofrecerán, también, el especial familiar de 25 alitas + 4 Coca Cola Sin Azúcar u Original por un precio fijo de solo $25.

Este especial de Wings Week, estará disponible, para consumir en los locales participantes y por el app de Pedidos Ya y permitirá que el público lo pueda disfrutar desde la comodidad de su hogar u oficinas.

El público podrá votar por su especial favorito en el sitio WEEK.PA en donde se registrarán sus votos para elegir al Fan Favorite 2023.

ALITA DE ORO

El grupo de jueces tendrán la difícil tarea de evaluar a los 30 restaurantes participantes para otorgar este reconocimiento.

CONOCE LOS RESTAURANTES PARTICIPANTES:

4Minds, 5inco Altaplaza, BBQ Fellas, Bodega Umami, Brew Stop, Frank´s Place, Grumpy Chicken, La Cajita – Hotel W, La Nave de T’Bierklooster, La Negra Teresa, La Pulpería, La Talanquera Cocina Urbana, La Tapa del Coco, Las Palmas by Hotel El Panamá, Mashy’s, Mika Bazar Café, Nance Barbacoa Criolla, Oh My Burger!, Planticeria, Pub 23, Ricky’s Smokin’ Pit, Tap House & Cervecería Salvaje, Slabón Café Bistro, Space Smash, Tacos La Neta, The Wallace, The Yard, Wings It, Würst y en el interior, participan: La Negra Teresa (La Chorrera), Gambrinus (Penonomé), Slabón Café Bistro (La Chorrera), Wing It! (La Chorrera)