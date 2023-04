Durante 3 días habrá restricciones de tránsito en la Cinta Costera

Debido a la celebración del Campeonato Centroamericano de Ruta 2023, organizado por la Federación Panameña de Ciclismo (FEPACI), durante 3 días, a partir de este viernes 14 de abril, habrá cierres y desvíos en algunos tramos de la Cinta Costera.

Habrá limitaciones para transitar desde el Mercado de Marisco hasta la Escuela Amador Guerrero, en El Chorrillo.

Este viernes 14 y sábado 15 de abril, el cierre será de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. El domingo 16 no se podrá circular entre 8:00 a.m. y 3:00 p.m.

Los conductores que vengan a la ciudad, del puente de las Américas, deberán transitar por la avenida de Los Mártires o el sector de Balboa.

Aunque la rotonda próxima al Mercado de Marisco no estará cerrada, habrá retrasos para circular por la zona.

Los residentes de las áreas aledañas deberán tomar vías alternas para llegar a sus hogares.

En este evento competirán ciclistas de Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.