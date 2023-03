Sofía Figueroa: Un «Encanto» de mujer que conquista la gran manzana

Hace varios años, cuando Sofía Figueroa Sánchez salió de su natal Venezuela junto a sus padres, quienes por motivos profesionales se fueron estableciendo en varios países, se propuso regresar con un título en ingeniería y participar en la reconstrucción de su patria desde un cargo muy ambicioso.

«A esa edad yo quería ser Presidenta de Venezuela para poder ayudar en el rescate de un país que se sentía muy dividido. Hoy en día, siento que puedo hacerlo pero desde otros espacios, y uno es en el que estoy actualmente, llenando de orgullo a mis coterráneos, gracias a lo que he logrado en los Estados Unidos con mi perseverancia y esfuerzo». Después de vivir en Brasil y Costa Rica, Sofía también se asentó en Panamá, pais en el que su pasión por la política y servicio social, se fue robusteciendo también con las artes.

«A los 17 años ya había participado en varias obras de teatro, y los maestros de mi escuela, International School of Panama, me impulsaron a reforzar mis estudios en actuación y artes dramáticas. Fue así como empezó este hermoso camino. Representé a Panamá en competencias internacionales y alcancé lugares importantes con mis papeles dramáticos. Supe entonces que para mi, la actuación sería más que un hobby y quise prepararme para alcanzar el éxito».

Sus padres apoyaron su decisión, pero siempre cautelosos, la animaron a acompañar sus estudios artísticos con una segunda carrera. Fue así como Sofía, quien siempre fue una alumna destacada, obtuvo de forma paralela su doble titulación (con honores) en Actuación y Ciencias Políticas en la Universidad de New York (NYU), en los Estados Unidos.

«Luego de graduarme toqué muchas puertas. Trabajé como asistente de guionistas, productores, comprando café, agendando entrevistas y reservando hoteles para los actores famosos que estaban en esas producciones.

Después de mucho tiempo, siempre demostrando mi esfuerzo en cada asignación que me tocaba, fui recomendada para hacer un papel secundario en la obra, “All the Times I Did Not See Potsdam” bajo la dirección de Kathleen Capdesuñer (directora que ha trabajado con Ethan Hawk, Paul Dano, Anthony Lee Medina y más). ¡Allí despegó mi carrera como actriz y no he parado! Se me abrieron muchísimas puertas y hoy en día, mi sueño está cerca de cumplirse».

En los últimos tres años, Sofía ha personificado el papel principal en todas los obras de teatro en las que ha participado en Nueva York: ha sido Monterey en la producción “That Drive Thru Monterey”, con la cual obtuvieron el primer lugar de la competencia de Lin-Manuel Mirando (ganador de premios Gramys, Oscars y Emmys).

La joven actriz también ha bailado en el teatro más reconocido en NY: The New Victory Theater, en Broadway , con su papel en “Blood Memory” y también lo logró en “A Part of the Main” en el anfiteatro Little Island.

«Nuestro trabajo ha sido reconocido en magníficos medios de comunicación como The New York Times, Deadline y Time Out. Adicionalmente, como creadora y directora de la exposición Home Art Expo, fuimos publicados en las afamadas revistas Cosmopolitan, Harper’s Baazar, People’s Magazine, Al Dia News y muchas más».

Una carrera de «encanto»

Actualmente esta brillante actriz con varios años radicada en Nueva York, y definitivamente con una carrera en ascenso, está muy feliz y realizada ya que obtuvo el papel protagónico de Maribel (de la película Encanto), en el show de teatro immersivo que lleva el mismo nombre.

«La obra ha sido extendida varias veces dadá la increíble respuesta de la audiencia en Manhattan. Me encantaría invitar a quienes visiten Nueva York en estas fechas (hasta finales de junio), para que vean la función y se sientan tan orgullosos como lo estoy yo, de haber llegado hasta aquí y demostrar que todo es posible».

Afamados artistas, modelos y personas muy reconocidas en el mundo del Show Business como Ya Lin-Manuel Miranda, Gigi Hadid, Bella Hadid, Irina Shayk, Rupert Grint, Wilmer Valderrama, Jesse Williams, Joe Jonas, Sophie Turner, Tamron Hall y muchos más, han disfrutado el espectáculo con sus familias. La calidad de su trabajo también ha sido reconocida en importantes medios locales como el noticiero ABC7 News y otros.

Lo mejor está por llegar

«Uno de mis sueños es poder traspasar barreras y hacer una producción teatral en Panamá. Un país que me ha dado muchísimo a traves de los años y donde cultivé mi amor por el medio artístico. Estoy infinitamente agradecida por todas las bendiciones que Dios me ha dado en mi vida personal y profesional. Continuaré trabajando muy duro para seguir alcanzando mis sueños.