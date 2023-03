Municipio inspecciona taller mecánico en San Francisco

Vecinos de la calle Matilde de Obarrio de Mallet, a la altura de las calles 69 y 70, denuncian los riesgos sanitarios que puede generar la acumulación de chatarras y desechos en el patio de un inmueble en el sector, donde funciona un taller mecánico.

De acuerdo con la denuncia aportada a este medio, el reclamo se ha presentado ante instancias relacionadas y hasta ahora no se ha resuelto la situación. Piden a la Junta Comunal verificar el hecho y realizar las gestiones para la limpieza de este inmueble.

Habla su dueño

“Soy el propietario de este inmueble y para información de los denunciantes tengo más de 10 años tratando de hacer una remodelación para mejoras de éste y no he obtenido los permisos de construcción por parte del Municipio de Panamá. Es importante que los vecinos recuerden que las cosas no se remodelan como en el tiempo de antes ya que ni para instalar un techo se puede hacer sin un permiso de construcción; he gastado dinero en planos para realizar las mejoras y ha sido imposible conseguir lo necesario para iniciar los trabajos”.

Dice el señor Agustín Ku que también ha pensado en vender la propiedad y que si hay alguien interesado, puede acercarse. “Estamos a la orden si desea cualquier información y recuerden vecinos: Aprendan a vivir en paz y armonía”.

Al poco rato de esta publicación, inspectores del Municipio de Panamá acudieron al local para hacer la revisión del caso, dejando a su propietario una citación ante este organismo.

Una opinión

«De lo 10 años y no le han dado permiso se lo creo porque he pasado por eso, me dedico a remodelaciones. Pero que no tener el permiso no significa que por eso tendrás un cerro patacón todo hecho un desastre. Ojalá lo limpien porque eso trae de todo tipo de consecuencias».

@jc_sanfrancisco @municipiodepanama @minsapma @miambientepma @protegeryservir