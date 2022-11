Las calles y avenidas de San Francisco están en su peor momento

Así cómo está todo el corregimiento San Francisco en cuanto a su pavimentación, así se encuentra la Vía Porras, una de las arterias principales de nuestra ciudad y una de las más transitadas.

En las imágenes se puede ver las condiciones del tramo que está adyacente a la salida del Parque Omar; justo desde allí nos reporta un vecino, quien perdió el eje de su vehículo al caer en uno de estos huecos.

La situación deplorable en la que se encuentran las vías de toda la ciudad, es una de las quejas más frecuentes de la ciudadanía, la que no comprende por qué se ha llegado a este estado; tampoco el gobierno da señales de cuándo iniciará las reparaciones de las calles y avenidas.

Los vecinos de San Francisco y del resto de Ciudad de Panamá se preguntan por qué el Ministerio de Obras Públicas no está reparando y repavimentando las calles y avenidas de la ciudad.

Hablan los vecinos en las redes:

genec17: ¡Y ni hablar de la cantidad de alcantarillas sin tapas!

dannyleemedia: “Dentro de la agenda de los distritos/corregimientos está reunirse con el MOP y la ATTT para revisar temas relacionados a la circulacion/estado vial de sus propios corregimientos/distritos? Gestionando de adentro hacia afuera (otras instituciones responsables) no? Las vías siempre pertenecerán al mismo distrito/corregimiento”.

jimmygaritapty: “Ni hablar del peligro que es para un motociclista transitar por las calles con semejantes cráteres”.

freddy_2649: “¡La historia se repite en espiral nuevamente es un ciclo repetitivo!”

manolofergon: “PRD que se me acerque a pedir apoyo, le cierro la puerta y lo saco rápidamente. En este país del presidente para abajo, ninguno sirve. Tampoco hace nada el representante. Es hora de nueva gente”.

enithrg: “Ni hablar de la calle 76, atrás del Sheraton…son unos cráteres”.

martbeatrizz: “O caes en el hueco o te chocas intentando esquivarlo”.

ariadnecb19: “Y lo más loco es que el ministro del MOP sólo está sentado riéndose sin hacer nada, cada día las calles en peor estado, en los desfiles patrios gente accidentada por los huecos y de verdad que vamos a hacer porque sería injusto ponernos nosotros mismos, cada día de mal en peor. ¡Así no se puede!”.

jimmygaritapty: “¿No hay forma de demandar al estado por eso?”

plataellis: “increíble, ya no se puede transitar por la vía Porras. Hace unos días me sorprendió la cantidad de huecos. My name is Panama. Sigamos con la corrupción. Venga a Panamá que se lo están robando”.

maricarmenramirezg: “Obarrio está igual”

jeancx20: “Si San Francisco está así, usted se imagina como está mi distrito de San Miguelito”.

albertomoreno.pty22: “De los peores ministros que han habido, ya va más de 1 mes y nada”.

anitaarosemenav: “En las entrevistas el ministro indica q se está trabajando en las reparaciones , pero no sé de dónde, que horror”.