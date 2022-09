Dos Pitbull sueltos en Carrasquilla hieren a mujer y matan a mascota

Una perrita muere y otra quedó mal herida tras ataque de dos Pitbull que permanecen en un lavautos, ubicado en calle 65 Este,  de Carrasquilla. También la dueña de las mascotas fue mordida, quedando con varias heridas en su cuerpo. Se trata de la señora Celia Diz, quien trató de muchas maneras de evitar lo sucedido, pero no tuvo ayuda.

El propietario de los Pitbull no se hizo responsable de los sucedido y sus perros continúan sueltos y sin bozal. “Los perros venían saliendo de la calle adyacente al lavautos, sueltos, con un muchacho que las acompañaba. Nosotras estábamos en la entrada de la calle por donde estaban unos carros de la construcción estacionados. Los perros se acercaron a oler a mis niñas y cuando me disponía a seguir caminando, Niña chilló y luego Ginger, al verlas que las mordían traté de subirlas con las correas que tenían amarradas a las pecheras de cada una, pero en el forcejeo se soltaron, yo me enredé y caí al suelo, pero siempre atenta a Niña que el pitbull blanco no la soltaba, la zarandeaba como a un peluche. Yo quedé sentada en la calle, tratando de abrirle el hocico y no podía, hasta que la soltó”, detalla Diz.

Explica que habían trabajadores de la construcción y el muchacho que paseaba a las Pitbull, quienes le pegaban con palos, pero no se atrevían a acercarse. Cuando la señora se levantó, comenzó a buscar a Ginger pero no la veía; otro muchacho de la construcción la había cargado cuando la otra pitbull, color chocolate la soltó de morderla; él la escondió para salvarla. “Cuando vio que yo la buscaba, salió y me acompañó hasta mi casa, él cargando a Ginger y yo con Niña”.

Llevaron a las perritas al hospital, pero lamentablemente una de ellas, Niña, murió, mientras Ginger está con heridas profundas; tiene 6 huecos provocados por los colmillos de la perra le hizo al morder y moretones en el cuello. “Le tuvieron que hacer una cirugía para cerrar la más profunda cerca de la colita”.

“Las imágenes en mi cabeza son muy dolorosas y siento demasiada impotencia. Si hubieran atacado a mi hija Andrea, tampoco hubiera podido hacer nada. Traté de abrirle el hocico y no pude. Ver que la zarandeaba como a un peluche, me duele tanto.

La afectada hace la denuncia como una advertencia, pues el lavauto es un comercio abierto al público, no tiene cerca ni muros que lo cierren y los pitbull pasan mucho tiempo encerrados en un cuartito y cuando salen están sueltos y sin bozal. La situación se hace más peligrosa al tomar en cuenta que diagonal está la escuela primaria Puerto Rico, donde cada día los papás llevan a sus niños caminando y algunos acompañados con sus mascotas.

“En ese lavauto tienen a la perra chocolate de negocio, para sacar cría y vender a los cachorros. Hace unos años me ofrecieron que comprara alguno. Tengo otros testigos de este negocio y es maltrato animal. Por ley toda mascota debe salir con su collar y cuerda y si tienen tamaño grande, debe tener bozal”.

Denuncia Celia Diz que uno de los dueños es Félix Sánchez, quien es policía y debe conocer la leyes; su celular es 6616-5036. “Cuando se acercó para saber qué quería hacer. En ese momento solo tenía cabeza para mi duelo y cuidar a Ginger. Le dije que tenía que dormir a la pitbull blanca porque era un peligro, se había convertido en un arma peligrosa”.

Comenta que la pitbull blanca mata ratas y gatos, y cree que por el tamaño de Niña (10 libras) la haya confundido con un gato, “pero ya conoce el sabor a la sangre y no va a parar”.

Asegura que las siguen sacando a la calle, especialmente a la blanca, sin cadena ni bozal, tanto de día, cuando los niños salen de la escuela, como en las noches, cuando familias pasean a sus perritos pequeños con sus hijos.