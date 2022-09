¿Cómo mejorar las finanzas personales? Salir de la supervivecia y entrando a la planificación

Texto: Tatiana Padilla

“Cuando aprendemos a manejar nuestra economía, se reduce el estrés. Por ende, aumenta la calidad de vida”

El golpe de la pandemia, que afectó a millones de personas en todo el mudo, dio oportunidad a muchas para abrir los ojos y reflexionar sobre la forma cómo han estado manejando sus vidas, especialmente en temas de salud y finanzas.

Las palabras “reinventarse” y “emprender” se volvieron sinónimo de fuerza, esperanza, crecimiento y cambios; dotar la vida de un nuevo sentido, reconducirla, y en algunos casos, reconstruirla. Pero no todos estaban económicamente preparados para este nuevo inicio. La falta de ahorros, un salario que apenas alcanza para cubrir los gastos mensuales, y en otros casos, el miedo a comenzar nuevamente, afectaban estos sueños.

“Te sientes paralizado. Estas estancado y no avanzas al siguiente nivel… ¿por miedo? No hay nada que provoque más ansiedad que comenzar de cero. Pero ese miedo no puede gobernarte”, asegura Randy García (@neurorandy), neuro coach y experto financiero. ¿Cómo, entonces, empezamos a tomar decisiones?

Hoy día, sumado a ello la inflación y el encarecimiento de productos y servicios, muchos se sienten asfixiada por compromisos y deudas que no están pudiendo honrar. Esto, a causa de probables equivocaciones y deficiencias que impiden alcanzar esa llamada libertad financiera. Por mencionar algunas: no llevar un control de las finanzas o gastar más de lo que se genera como ingreso, en cosas que no son necesarias.

Para la neuro coach financiera y contadora pública, Daniela Salazar (@neuroradany), existe una luz al final del camino. Según ella, la respuesta está en la educación financiera. Asegura que sí es posible ahorrar en tiempos difíciles y mejorar los recursos, incluso con un salario fijo. “Sucede que la clase trabajadora, en general, es criada bajo una programación de consumo. Y, consumir lo más barato, pensando que es la única forma de optimizar el dinero”, sostiene, y concluye “lo que hace que se caiga en un espiral adictivo de buscar ofertas que terminan convirtiéndonos en un comprador de alta frecuencia”. Por ello, y de acuerdo a estos expertos, se hace necesario adoptar ciertas estrategias:

Ordenar el dinero que ingresa (analizar y organizar las ganancias en un cuadro de Excel).

Examinar y reducir los gastos (gastar menos de lo que se gana).

Revisar las fuentes de ingreso y crear, por lo menos, dos más de las actuales.

Concentrar toda la energía en lograr nuevas remuneraciones, como por ejemplo, la reproducción de efectivo bajo la figura de la “inversión”, que no es más que aportar dinero como consumidor a empresas de liderazgo y trayectoria mundial.

“¿Se ha preguntado alguna vez por qué es tan fácil ser consumidor y tan difícil ser inversionista? Pues, es simplemente un punto de vista que puede cambiar radicalmente con la obtención de educación financiera”, concluye la coach.

No saber cómo comenzar es uno de los graves problemas que nos estanca e impide crecer. Ambos especialistas coinciden en que se debe empezar por cuatro pequeños pasos:

Sé muy celoso a la hora de invertir tu tiempo

Balancea tu vida entre familia, trabajo y diversión

Asegúrate de aprender, al menos, una cosa nueva todos los días

Rodéate de personas exitosas.

La clave del éxito está en la educación, pero también en la guía de mentores y coach que comparten sus conocimientos y sus experiencias.