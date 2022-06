Dos perros requieren atención urgente en el Parque Omar

Muchos son los perritos que almas bondadosas rescatan, pero esas personas y las fundaciones ya están al tope ante la lamentable realidad de abandono y abuso a los animales, que al parecer, cada vez es más frecuente y toma más fuerza.

En el Parque Omar hay dos perros que necesitan ser alimentados, atendidos y rescatados. Están en situación de abandono y desnutrición ante la mirada indolente de miles de personas que visitan este espacio cada semana.

Si hay alguna familia dispuesta a atenderlos, sería una acción muy linda. También pedimos a la administración del Parque Omar y a la Primera Dama, Jazmín Colón de Cortizo, siendo su despacho el responsable de esta instalación, que atiendan este caso.

“Estoy con sentimientos encontrados, de impotencia, de tristeza y decepción porque personas me siguen enviando fotos de los perros del Parque Omar. En este país se trabaja con las uñas, con recursos propios y de personas que creen en cada una de las diferentes labores de los rescatistas, unos esterilizan, otros alimentan y otros rescatan, creo que todas esas personas están llenas de casos, agotadas y con fatiga emocional de tanto maltrato animal, que en dos años se ha intensificado. Yo he cerrado la entrada a perros nuevos porque no tengo más espacio, ni resistencia física para atender a más de 50 y somos 3 los que nos dividimos la labor. Digo esto porque me parece absurdo que a la mirada de tanta gente en el Parque Omar estos dos perros no tengan apoyo de nadie; estos animales merecen ser rescatados y los animales en general merecen más atención por parte de todos”, dice una rescatista de animales.