Rubén Blades es la Persona del Año en los Grammy Latino

Nuestro gran panameño, Rubén Blades, fue galardonado como la Persona del Año de la 22a edición de los premios Grammy Latino.

“Aquí estoy más que todo para agradecer, esto no es una ocasión de celebración para mí nada más. Yo no estaría aquí si no hubiese sido por mucha gente que me ayudó a estar aquí”, dijo Blades al llegar a la alfombra roja este miércoles en Las Vegas.

Carlos Vives, Andrés Calamaro, Oscar D’León y Marc Anthony, entre otras estrellas de la música hispana, cantaron algunos de sus éxitos.

“Rubén Blades se destaca como un Beatle de la salsa; es un cronista-poeta de la realidad”, dijo el cantautor argentino Andrés Calamaro.

“No podía ser mejor”, dijo el cantante colombiano Carlos Vives al comentar la invitación a participar en la gala, cantando Decisiones.

Blades ha dejado huella en la industria musical con una larga lista de éxitos que reivindican la idiosincrasia y la realidad latinoamericanas, como Buscando América, Plantación adentro, Desapariciones y Prohibido Olvidar.

Con más de 50 años asombrando al mundo con su prosa y su talento musical, Blades anunció algunos proyectos, como: un libro autobiográfico, otro de poesía, su participación en la serie de televisión Fear the Walking Dead y la producción de dos discos nuevos. “Esperamos tener salud para continuar trabajando”.

El cantante se presentará también en la ceremonia de los Grammy Latino este jueves, con Roberto Delgado & Orquesta, con quienes iniciará la breve gira Salswing!, en Estados Unidos el 20 de noviembre.