¿Deben preocuparse los padres de familia por el Gaming?

Entrevista a psicólogos: Vaneza Mendoza

“Gaming” viene de la palabra “game” que significa “juego” en inglés. De ahí el nombre de una de las actividades más lucrativas de la industria del videojuego, un mundo muy extenso que vive una época dorada.

Difícilmente se le considera un hobby pues hoy día es todo un estilo de vida, una comunidad, un componente cultural. Son millones de personas en el planeta las que han hecho del gaming una profesión. Aun así, a muchos padres de familia les resulta un dolor de cabeza al no entender el mundo en que viven sus hijos “Gamers”.

¿Deben preocuparse los padres de familia?

Según el psicólogo Américo Arrieta “no existen estudios suficientes que determinen si los videojuegos son la causa de conductas violentas en niños y adolescentes, pero debemos partir sobre que este tipo de comportamientos no solo lo causa un estímulo, si no la suma de los mismos”. Añade que es un hecho que existe un fuerte vinculo entre los juegos violentos y la conducta, ya que los niños son un conjunto de todo lo que sucede a su alrededor, repetir situaciones que ven con regularidad es parte de su forma de comprender el mundo.

Por otro lado, la psicóloga Adriana Mendoza interpreta que los juegos violentos no son el principal problema en los comportamientos de los jóvenes, si no el tiempo prolongando al que están expuesto a este tipo de entretenimiento. “Jugar videojuegos es como cualquier otro pasatiempo, debemos equilibrarlo al igual que hacemos con nuestras responsabilidades. Pasar más de 8 horas al frente de una pantalla no es sano en ningún sentido, la clave está en saber hablarles sobre las diferencias entre el mundo virtual y real, es necesario establecer límites y observar que es lo que hacen en su tiempo libre y cómo esto les influye”, explicó.

Beneficios

Hay quienes aseguran que los videojuegos son muchas veces “satanizados”, pero quizás es porque no saben que estos pueden proveer beneficios tangibles; entre algunos, estimula el cerebro saludablemente, permite el desarrollo de habilidades para la solución de problema, incrementa los reflejos e, incluso, alivia el estrés.

Habla un joven con mucha experiencia

Si hay una persona que conoce bien este universo y sus efectos, es Salomón Cohen Schatzky, un joven talentoso, ingenioso y con una gran visión sobre el futuro de los videojuegos. A tal punto que abrió recientemente el centro de gaming más grande de Panamá y Centroamérica. Una iniciativa bien estudiada, y cuyos atinados objetivos buscan crear una comunidad local presencial para posicionar a Panamá como el “hub del gaming” de Latinoamérica.

De acuerdo al criterio de este joven, los padres de familia requieren de un cambio cultural y mental. “Si el niño pasa todo el día jugando futbol, tal vez no lo señalen de ‘vago’, porque la sociedad está acostumbrada al futbol, pero realmente es lo mismo”, puntualiza, y asegura que cada vez se valora y respeta más al gamer. “Ahora es cool. Hace quince años él era el raro, el nerd. Estoy seguro que, tarde o temprano, los padres también van a aceptarlo”.

“A otros les inquieta el aislamiento social o “burbuja” en que creen que habitan sus hijos; casi nadie juega solo, es lo más aburrido, salvo raras excepciones, no es común, a menos que se trate de juegos con misiones muy específicas. Cuando se pasa todo el día en la consola, la mayoría de la gente está jugando en vivo, con otros aficionados de todas partes del mundo”, explica Cohen.

Señala el joven emprendedor que de niño no le gustaban los deportes, “Siempre me costó y si no jugaba futbol, no formaba parte del grupo, así que para mí el gaming siempre fue una manera de conectar. Afirma que los gamers representan una comunidad muy fuerte.

Beneficios del Gaming

Los gamers pueden llegar a tener mejores habilidades sociales, aprenden también a ser perseverantes, a trabajar en equipo y por sus metas; a pensar y planear estrategias en un ambiente ficticio y acelerado. “Un ejemplo son los reflejos que incrementan. Los gamers toman decisiones importantes bajo presión, de manera rápida y con mayor efectividad”, señala. ”Cuando estas en un juego, tienes que poder comunicarte con seis personas que no saben dónde estás, que no te ven; tienes que notificar tu posición, lo que estás haciendo, lo que necesitas que ellos hagan, el status del enemigo, el ambiente que te rodea, o sea, tienes que compartir mucha información en muy poco tiempo”.

Élite Gaming Panamá

No es secreto que la pandemia de Covid-19 ha beneficiado a este deporte cibernético. El rato libre, producto de escuelas cerradas y contratos de trabajo suspendidos o a medio tiempo, incrementó dramáticamente el juego en línea. Dueños de ligas locales han manifestado que se duplicaron y triplicaron los equipos durante las cuarentenas. Muchos gamers empezaron a jugar buscando mantenerse conectados con amigos, y otros se lo tomaron tan en serio que lo han profesionalizado y están generando ingresos a través de sus habilidades. De hecho, campeones mundiales han ganado millones de dólares en torneos.