Residentes de PH Crystal temen colapso del edificio

Hechos como el ocurrido en la ciudad Surfside, al norte de Miami Beach, han encendido las alarmas en todo el mundo, incluyendo a Panam谩, donde el tema de las construcciones y las permisolog铆as reciben a diario fuertes cr铆ticas por las irregularidades que registran durante su proceso de edificaci贸n y posterior a su ocupaci贸n.

Como se sabe, unos 55 de los 136 apartamentos de Champlain Tower, un edificio residencial de 12 pisos ubicado frente al mar, en el condado de Miami Dade, Florida, se derrumbaron dejando un saldo al d铆a de hoy de 16 fallecidos y 147 desaparecidos.

Las primeras investigaciones determinaron que el incidente se debi贸 al colapso de la estructura y hasta ahora tratan de determinar las causas por las cuales las bases cedieron y se vinieron abajo el pasado jueves 24 de junio en horas de la madrugada.

Las versiones posteriores a esta tragedia evidencian que se hab铆an hecho reportes t茅cnicos y advertencias informales sobre el estado de la estructuras, aparentes filtraciones y deterioro evidente de las columnas en el 谩rea de la piscina. Nadie las atendi贸.

En Panam谩 existe un caso emblem谩tico que muestra un riesgo extremo y una absoluta falta de atenci贸n por parte de las autoridades competentes, similar al caso norteamericano, en medio de la esperanza de que el desenlace no sea el mismo.

Se trata del edificio residencial Crystal, ubicado en el sector El Cangrejo, en el corregimiento de Bella Vista, donde hace m谩s de 5 a帽os la se帽ora Kathleen McGrath espera la demolici贸n de una construcci贸n ilegal que inquilinos que fueron desalojados por presuntas actividades relacionadas con la trata de personas, realizaron en el penthouse, justo encima de su apartamento ubicado en el piso 14.

En medio de grietas, filtraciones e improvisadas vigas de madera que ella misma mand贸 a colocar debido al desprendimiento que progresivamente sufre la losa superior, McGrath habla con los periodistas, a quienes manifiesta su preocupaci贸n porque no sabe cu谩ntos a帽os m谩s va a durar esta pelea, pero que no se va a rendir, hasta que esa construcci贸n ilegal sea demolida.

En esta incertidumbre transcurre la vida de esta mujer estadounidense que lleva m谩s de 45 a帽os residenciada en Panam谩 y laborando en el Canal de Panam谩. “Aqu铆 conoc铆聽 a mi esposo paname帽o, tuve mis 2 hijos y tres nietos. La gente me pregunta que si no tengo miedo de que el apartamento ceda y me caiga encima, y bueno, ya no tengo tanto miedo porque esa propiedad de arriba fue desalojada, pero 煤ltimamente est谩 cayendo material de arriba, entonces, las 28 familias que habitamos aqu铆, estamos corriendo peligro”.

Los residentes del P.H. Crystal est谩n sometidos a un proceso de secuestro, encaminado por la sociedad Josephco S.A., propietaria de la construcci贸n ilegal; a su vez, no han logrado la demolici贸n de 茅sta a pesar de la orden emitida por el Municipio de Panam谩.

Expresa entusiasmada que sus 煤nicos h茅roes, los que la ayudaron, fueron los inspectores de Sinaproc, que en su momento, y sin importar las influencias del propietario del apartamento construido sin permiso, orden贸 al Municipio de Panam谩 que demoliera esa construcci贸n, debido al peligro que representaba para los habitantes del PH Crystal, por lo que en 2014 el Municipio de Panam谩 emiti贸 una orden de demolici贸n, la cual no se ha cumplido hasta la fecha, ya que este ente alega que no hay dinero para hacerlo. “驴Por qu茅 no lo paga su propietario, si tiene mucho dinero?”, se pregunta聽 McGrath.

Los otros vecinos y ella, quienes sufren el secuestro administrativo de este residencial,聽 contin煤an enviado notas a las autoridades alcaldicias, pero no reciben respuesta. El聽alcalde, Jos茅 Luis F谩brega, 聽la vicealcaldesa, Judy Meana y el director de Obras y Construcciones, Antonio Docabo, han recibido sus misivas.

Los residentes saben que est谩n luchando contra un Goliat puesto que el representante legal y presidente de la sociedad Josephco S.A, due帽a del apartamento ilegal, es David Guardia, quien fuera diputado suplente del paname帽ista Luis Barr铆a en el per铆odo anterior. Entonces, el聽 聽鈥渢r谩fico de influencias鈥 se ha impuesto desde el 2014.

Sin dinero

El director de Obras y Construcciones, Antonio Docabo, asegur贸 que el costo de las obras de demolici贸n es elevado. 鈥淎l trabajar con fondos p煤blicos debemos ser conscientes que no podemos usarlos de forma irresponsable. La orden de demolici贸n existe, pero mi direcci贸n no es la que la realiza, no solo porque no hay presupuesto para eso, sino que entre sus atribuciones est谩 dar la orden, pero no la ejecuci贸n; 聽los que construyeron de forma ilegal son los responsables de聽 demoler el sitio”.

Arreglar los da帽os en el apartamento de la se帽ora MacGrath y demoler todo lo construido se estima tenga un costo que supera los $100 mil”.

El caso es que, m谩s all谩 de un tema de costos materiales, est谩 el riesgo latente en el que se encuentran las familias que residen en este PH debido al deterioro progresivo que debe haber sufrido en estos a帽os la estructura debido a las filtraciones y el peso no calculado de la construcci贸n ilegal ubicada en la azotea.