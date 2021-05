Seguridad, soterramientos de cables, aceras y limpieza: Peticiones que no pierden vigencia

Texto y fotos: Nervis Araujo Rincón

Avanza otro a√Īo y los vecinos de muchas maneras sienten frustraci√≥n porque no ven avances en los principales problemas de los diferentes sectores que componen el corregimiento, entonces Bella Vista News siempre ser√° la voz de los vecinos para recordar a la autoridades responsables lo que tienen pendiente para que los ciudadanos alcancen un mejor nivel de vida en su entorno.

Están a la espera de conocer los planes de los gobiernos, proyectos y programas para los próximos meses en materia de ornato, aseo, construcción de aceras, seguridad ciudadana,  vialidad y más, pero la participación activa de los ciudadanos es necesaria para lograr las metas. Veamos qué esperan nuestros vecinos y empresarios para Bella Vista. Autoridades, tomen nota, para que hagan un mejor trabajo:

Hernando Soto: ‚ÄúLa transformaci√≥n de las calles de Obarrio en v√≠as de tr√°nsito y no en estacionamientos p√ļblicos; la concreci√≥n del tan anunciado soterramiento de cables y m√°s aceras peatonales.

Guardia Zeimetz: ‚ÄúAceras limpias, con rampas para silla de ruedas y coches de beb√©, poda de √°rboles, recolecci√≥n de basura, multar carros mal estacionados porque si no se ¬†toca el bolsillo seguir√°n rompiendo las reglas; el soterramiento de cables es urgente, as√≠ como aumentar los drenajes de agua, esto se hace manteniendo cordones de grama . No a las planchas de cemento que empatan con la calle. Otros aspectos preocupantes son: la sub divisi√≥n de apartamentos, multiplicando habitaciones para alquilar por cama; la proliferaci√≥n de palomas que transmiten enfermedades, el sem√°foro de la fruter√≠a Mimi que no tiene indicaciones para el peat√≥n y se hace muy dif√≠cil cruzar. Las construcciones son pared con pared de un edificio a otro, eliminando servidumbre y cemento hasta la calle, como lo est√° haciendo ¬†Casa √Āngel en la calle Alberto Navarro, con el permiso de la alcald√≠a, creando as√≠ estacionamientos sobre la acera‚ÄĚ.

Vicky Gotti: “El Proyecto de Vía Argentina, ¡Termínenlo, es un desastre!

DBW Asociados: ‚ÄúLa contaminaci√≥n de Caf√© Dur√°n… ¬Ņhasta cu√°ndo?¬† y el comercio sexual clandestino… ¬Ņpor qu√© tenemos que vivir y criar a nuestros hijos en medio de esto?‚ÄĚ

Luznella Saavedra: ‚ÄúObra inconclusa y defectuosa, p√©sima disposici√≥n de desechos y basura por doquier. Pendiente soterramiento de cables, el ruido‚ÄĚ.

Carlos Cabanil: ‚ÄúNos puedes conseguir fecha de mudanza de Caf√© Duran. Ya no respetan horario y cada d√≠a peor. Tambi√©n hay que recuperar el parque de El Cangrejo para los vecinos y no para eventos‚ÄĚ.

Patricia Cascante: ‚ÄúCorregir errores y terminar debidamente la V√≠a Argentina; el ruido (Hay que sancionar a todos los infractores, empezando por el propio municipio en el Parque Andr√©s Bello) y la prostituci√≥n, que sigue proliferando y en aumento en El Cangrejo”.

Fulvia Sucre: ‚ÄúSalubridad, aguas negras. Existen tuber√≠as de arcilla en las servidumbres, paralelas a la V√≠a Argentina, entre los lotes a todo lo largo que drenan hacia la calle‚ÄĚ.

Paulette Thomas: ‚ÄúDrenajes, las inundaciones son el pan de cada d√≠a; corregir los errores de V√≠a Argentina, obra inconclusa, plagada de defectos (Las luminarias siguen ancladas al aire por ejemplo); que se revisen los edificios que han construido sobre la servidumbre, que hacen m√°s estrecho el cauce de las quebradas‚ÄĚ.

Nancy Calvo: ‚ÄúQue terminen las obras inconclusas, que pinten o se√Īalen bien los pasos de peatones, no est√°n claros y ahora han puesto unos letreros con publicidad que no dejan ver bien para pasar las calles y del parque, que dejen de usarlo como lugar de eventos, se ha convertido en un lugar nada apto para los ni√Īos, ¬°cambiaron lo verde por cemento!‚ÄĚ.

The Simple Company: ‚Äú¬°Seguridad! Poder caminar las calles de la comunidad sin tener temor a asaltos; ayudar√≠a a ello hacer funcionar correctamente las luminarias. Es importante que se hagan m√°s rondas policiales”.