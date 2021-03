Elvira Davis: “Los animales dan el amor más puro del mundo”

La bondad de las personas hace mucho bien al mundo y cada vez se hace más necesaria. Hay quienes sienten una incesante vocación por ayudar a otros, como lo es nuestra vecina destacada Elvira Davis, quien ya lleva más de una década rescatando y alimentando perritos y gatos que encuentra abandonados en el parque Omar y en otros espacios de la ciudad.

Ella también se ocupa de llevarlos a esterilizar y gestiona la adopción. Actualmente alimenta a 40 gatos y 6 perros. “Cada vez que voy manejando y veo uno en el camino, paro y le doy de comer. Siempre llevo conmigo comida de gato y perro adonde vaya, porque si veo uno y no tengo nada que darle, sufro”.

Dice que desde muy joven siempre ha sentido un amor por los animales, en especial por los perros; recuerda que cuando tenía 15 años ahorraba su mesada del recreo para comprarle comida a dos perros que vivían en un taller que quedaba frente a su edificio. Eran Chaspis y Princesa.

“Al principio solo era alimentadora de perros, sin embargo, un día conocí un gato que llegó al edificio de mis papas y empecé a comprarle comida, tenía un ojito mal y decidí agarrarlo y como no tenía idea busqué en Google como atrapar un gato sin trampa, al final estuve cinco horas tratando y el rescate fue fallido; regresé al día siguiente y me informaron que lo habían envenenado, eso para mí fue un golpe muy duro porque sentí que le había fallado, es por esa razón que empecé a buscar grupo de rescatistas y ser uno de ellos; he conocido rescatistas maravillosos, de un corazón inmenso, que siempre me dan apoyo moral”.

Con mucha tristeza comenta que hace apenas tres semanas vivió una gran pérdida por el caso de Nina, una perra que por más de 15 años tuvo como su casa el Parque Omar, y lamentablemente fue sacada de allí sin el permiso de sus alimentadoras, para ser llevada a eutanasia, a pesar de que se encontraba respondiendo a un tratamiento veterinario contra el cáncer.

El ser rescatista y alimentadora no es una tarea fácil, conlleva muchas decepciones, según explica Davis, y más aún cuando uno de los animalitos muere, se sufre mucho. También el hecho de costear todos los gastos (comida, esterilizaciones, veterinario), no es fácil. “A veces siento que no puedo más, pero no me rindo porque recuerdo tantas historias y momentos que me hacen tener energía y seguir con esta labor que es hermosa”.

“Cuando me preguntan por qué lo hago, yo respondo que uno hace lo que le nace, lo que le mueve el corazón, lo que le llena como persona; si haces algo y te hace feliz, sigue haciéndolo. No hago esto para llamar la atención de nadie, los animales son muchísimos más agradecidos que los seres humanos, siempre que les ayudes o que les des tu cariño incondicional y sin esperar nada a cambio, ellos te responderán de la misma manera”.

Elvira Davis aprovechó la entrevista para hacer un llamado de sensibilización a las personas para que respeten, cuiden y para que no abandonen a sus mascotas, ya que sufren numerosas situaciones difíciles, porque como son domésticos, no tienen la capacidad para procurarse su sustento y muchos mueren.

“Los animales son los seres más leales del todo el planeta. Todos deberíamos recordar esta bonita frase: ´¡Ama y cuida a los animales, ellos también tienen sentimientos´. Ellos son el amor más puro de todos!”