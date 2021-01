Extranjeros piden mayor solidaridad e información sobre la colocación de la vacuna

Bolsas de comida, bono solidario y vale digital se establecieron para ayudar a la población durante la pandemia, pero en los últimos meses el aporte de manera digital en Panamá no ha contemplado a los extranjeros que residen en el país. Durante los primeros meses, de manera fortuita, parte de esta población recibía el bono solidario, ya que era llevado a las viviendas, sin seleccionar si eran nacionales o no.

Muchos extranjeros, quienes alegan que pagan impuestos, Seguro Social y demás obligaciones, como ciudadanos activos del país, exigen ser contemplados dentro de los programas de ayuda gubernamental. Ya han pasado varios meses, pero no hay respuesta por parte del Gobierno Nacional al respecto.

El representante del corregimiento San Francisco, Carlos Pérez Herrera, dijo que en su comunidad viven muchos extranjeros, pero aclaró que el bono digital se entrega solo para los nacionales, sin embargo, sí se les ha brindado ayuda con “bolsas de comida a aquellas personas que a pesar de haber nacido en otro país, reside en Panamá”. Investigamos y esto ocurrió en algunas ocasiones y desde hace dos meses no reciben ni la bolsa de plátanos o de yuca que a veces repartía la Junta Comunal.

La Asociación de Residentes y Naturalizados de Panamá, (ARENA) asegura que la situación que están pasando miles de extranjeros en este país es muy delicada. ‘A muchos se le ha entregado el bono solidario y otros hasta el momento no han recibido ninguna ayuda y desde que el vale es exclusivamente digital, no reciben nada’.

A través de un comunicado ARENA, reprochó señalamientos que con poca sensibilidad piden negar la ayuda a los extranjeros que adoptaron Panamá como su hogar, cuando muchos tienen tanto esposas como hijos panameños y que además, pagan impuestos, por ejemplo.

“Es inhumano ignorar a un segmento de la población que también pasa una situación difícil y el artículo 485 del Código de la Familia que el Estado tiene la responsabilidad de brindar salud y alimentación a los nacionales y extranjeros”, destacó Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de Extranjeros Residentes en Panamá.

A esta situación, considerada como discriminatoria, se suma el hecho de que aún los extranjeros no saben cómo será su proceso para vacunarse, pues el formulario vacunas.panamasolidario.gob.pa no permite que ellos se registren. Días atrás, la ministra consejera de Salud, Eyra Ruiz aseguró que la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental está haciendo adecuaciones en la plataforma para que puedan optar por la vacuna. No fue una declaración oficial, fue una respuesta ante la pregunta de un periodista, pero no hay mayor información al respecto.