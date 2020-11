Tiempo limitado en los cementerios

Este 2 de noviembre celebramos a nuestros difuntos. Elevar una oración, encender una vela, visitar sus tumbas. Cualquier acción nos acerca a ellos, pero como escuchamos en una oportunidad, en palabras de Monseñor José Domingo Ulloa:

“A los católicos, la muerte no nos deja en el vacío de la nada, nos lleva a Dios y esto es lo que debemos celebrar. Cuando la muerte aparece a nuestro alrededor y nos arrebata a un ser querido, se produce un desgarre, un vacío inmenso y una tremenda soledad. Ella se convierte en nuestro peor enemigo y nos arrebata lo que más queremos que es la vida. Se presenta como victoriosa y con nuestros ojos materiales solo vemos eso. Pero en momentos como este, es cuando nos damos la mano y gritamos juntos que la muerte no tiene la última palabra. Ellos no están perdidos y mientras los recordemos, no morirán”



En Panamá, hoy muchas personas visitan los cementerios, y la Iglesia anima a los fieles a orar por el eterno descanso de quienes han muerto.

El Gobierno Nacional, en conjunto con la Conferencia Episcopal Panameña, el Comité Ecuménico de Panamá y el Comité Interreligioso de Panamá, ofrecerán un responsorio en memoria de las víctimas de la pandemia, en la Catedral Basílica Santa María La Antigua, a las 6:00 p.m.

Las oficinas públicas y municipales cerrarán a las 2:00 p.m., y la Bandera Nacional, ondeará a media asta todo el día. Hay ley seca.

Visitas a los cementerios

El Minsa dictaminó algunas reglas:

Se debe monitorear el número de asistentes en las tumbas o nichos

Los colaboradores del cementerio deben aplicar medidas de bioseguridad (toma de temperatura, uso de mascarillas e higiene de manos)

Se debe respetar el distanciamiento físico

La permanencia en el lugar no debe superar los 30 minutos

Se recomienda que los adultos mayores de 60 años, embarazadas y menores de edad no acudan a los cementerios

Queda prohibida la presencia de vendedores ambulantes, consumo de alimentos y bebidas en el lugar

Según el cementerio el aforo será de la siguiente manera:

Juan Díaz: 240 personas Utivé: 250 personas Concepción: 100 personas Pueblo Nuevo: 80 personas Pacora: 80 personas Chilibre: 100 personas Alcalde Díaz: 100 personas Amador: 200 personas