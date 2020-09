Reforma a la Ley de Arrendamiento no contempla ningún tipo de expropiación

El Ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), Rogelio Paredes, aclaró que la información que ha estado circulando recientemente sobre las modificaciones en el proyecto de Reforma de la Ley 93 de 4 de octubre de 1973, no prevén ningún tipo de expropiación.

Indicó que el instrumento legal norma las medidas de arrendamiento además de otras disposiciones, y según explica el jefe de la cartera de Vivienda, no existe ninguna intención de despojar a nadie de sus bienes.

“No es un artículo nuevo (el artículo 31) pero sí se trata de una reforma que queremos hacer a la ley de arrendamiento, porque ha pasado mucho tiempo y efectivamente tenemos que modificarla. Con la única diferencia, ya no dice MIVI sino MIVIOT. Ese artículo permite al ministro del ramo tomar alguna instalación, aunque sea privada, en un caso de contingencia para resolver algún problema, un fuego, deslizamiento de tierra, desplome.

El polémico artículo del cual todos hablan, permite que por motivos de interés social urgente, el Miviot pueda ocupar inmediatamente, en calidad de arrendamiento temporal, cualquier bien inmueble que esté desocupado y los propietarios están obligados a ceder al ministerio el uso solicitado. El ministro puntualizó que lo que se busca es que haya mayor agilidad de arrendamiento en Panamá.

Varios gremios han sido consultados al respecto, pues se espera tomar en cuenta sus consideraciones para nutrir el proyecto. “Tenemos que buscar una fórmula diferente como que no se vea que hay una ocupación a la fuerza y en efecto la ley lo permite, desde 1993, pero estamos a tiempo de eliminarlo, nadie se debe preocupar. El tema no amerita una situación de mucho peligro, porque no se trata de apropiar nada, y tal como está previsto en la actualidad, colisiona con la nueva ley de Contrataciones Públicas, donde ya no puedes hacer una contratación directa con nadie”.

El director general de Arrendamientos del Ministerio de Vivienda, Luis García espera que antes del 24 de septiembre, la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes y Raíces (ACOBIR), presente sus sugerencias y recomendaciones al proyecto de la referida ley.