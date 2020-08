Cómo atender a un paciente Covid positivo en casa

Si una persona que no presenta síntomas, se hace la prueba de la Covid19, es porque tiene una sospecha, por muy leve que sea, de que estuvo expuesta al virus. Los test no siempre arrojan el resultado definitivo, pues hay algunos factores que inciden (carga viral, período en que se hace la prueba, sensibilidad del reactivo). Entonces, la primera recomendación, si crees que pudieras estar contagiado, es que permanezcas 14 días extremando las medidas preventivas y mucho mejor, si no sales de casa para no exponer a otros.

Si al hacerte la prueba, el resultado es positivo, según los signos clínicos que presentes, puedes manejar la enfermedad en casa y hacer aislamiento domiciliario. En la mayoría de los casos, los síntomas duran pocos días y las personas se sienten mejor después de una semana. Bebe mucho líquido y descansa.

Cuidados del cuidador

Si eres quien debes cuidar al afectado, debes tener extremo cuidado para evitar la propagación del virus entre quienes viven en casa. Y además, permanecer atento a los signos de alarma, para llamar al médico de ser necesario.

Los síntomas que deben llamar la atención son: dificultad para respirar, dolor o presión persistente en el pecho, confusión, incapacidad de despertarse o permanecer despierto, coloración azulada en los labios o el rostro. Existen muchos otros, pero estos son los que ameritan llamar al especialista o trasladarse al centro de salud.

El paciente debe mantenerse aislado en casa, y de no ser posible por las condiciones de la vivienda, pedir traslado a un hotel hospital. Debe mantenerse siempre con mascarilla, tanto el enfermo (si no tiene problemas para respirar), como su cuidador. El resto de la familia debe evitar acercarse y dejar a uno solo, el cuidado del contagiado.

Al toser y/o estornudar, debe hacerlo en un pañuelo desechable, descartarlo y luego lavarse las manos con agua y jabón durante un mínimo de 20 segundos, o usar un gel antiséptico que contenga alcohol.

Lo ideal es usar una habitación y baño separado del resto de la familia; al igual que sus propios utensilios para comer, y lavarlos bien después de cada uso. Lo mismo aplica para la ropa de cama y toallas.

Es importante tratar de mantener una buena ventilación en casa y prohibir las vistas. Todos, aunque no tengan contacto con el paciente, deben lavarse las manos con frecuencia o usar desinfectante para manos que contenga alcohol.

Limpieza en la casa

Toda la ropa del paciente, así como sus sábanas y toallas, deberán ser lavadas con detergente y agua caliente preferiblemente. Sobre las superficies, se recomienda usar un limpiador o toallitas desinfectantes. Es positivo limpiar pomos de puertas, interruptores de luz, juguetes, controles remotos, manijas de fregaderos, encimeras y teléfonos. Avise a las personas que han estado en contacto cercano con la persona enferma, para que estén atentos y se practiquen las pruebas.

Cuándo llamar al médico o trasladarse a un hospital

Si el paciente empeora, llame a su médico de inmediato, explique los síntomas y espere instrucciones. Si lo ve necesario, traslade al paciente al hospital. No olvide llevar sus mascarillas, pañuelos desechables y gel alcoholado.