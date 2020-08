Panameños y residentes podrán regresar, barberías comenzarán a operar, así como 84 obras de construcción

Este martes fue un día de anuncios. A pesar de que las cifras no bajan, el Ministerio de Salud, autorizó la reapertura de varios sectores de la economía nacional.

Ante la situación tan difícil que están viviendo los panameños y residentes que se quedaron varados en otros países a raíz de la pandemia desde el mes de marzo, el Ministerio de Salud (Minsa) levantó ete martes las reestricciones para que todos puedan regresar en un vuelo comercial, sin necesidad de esperar uno humanitario. Ya hay once destinos desde donde se está volando.

«El Gobierno Nacional ha decidido levantar la reestricción de ingreso al país de los nacionales y residentes. Se debe cumplir con una prueba PCR o de antígeno 48 horas antes de ingresar al país o de pasar por aduana, y cumplir con el período de cuarentena», dijo el Ministro de Salud, Luis Francisco Sucre.

Para los países donde es difícil conseguir la prueba, se está dando la opción a esos cuidadanos de hacerla en Tocumen, con un resultado que sale en media hora, para que eso no sea un impedimento de entrada.

En el caso de Venezuela en particular, explicó Alejandro Ferrer, Canciller de Panamá, que en ese país hay reestricciones que no hay en otros. «El gobierno no permite que los vuelos comerciales recojan pasajeros, en este caso se hace necesario tener un permiso especial del Gobierno de Venezuela y solicitar un vuelo humanitario. Yo he tenido conversaciones con el Ministro de Salud y ya hemos iniciado las gestiones para solicitar al Gobierno de Venezuela ese permiso, así que los trámites de ese vuelo humanitario ya están avanzando y probablemente sean dos, uno el 22 y otro el 29 de agosto, dada la gran cantidad de residentes y de panameños que necesitan regresar. Ojalá podamos estar confirmándolo en los próximos días para que todos esos residentes y panameños que se quedaron allá, puedan retornar lo antes posible»

Otras aperturas

Los salones de belleza y barberías ya pueden empezar a operar, dando citas vía telefónica y con el 50% de su capacidad de instalación, para evitar aglomeraciones y cumpliendo con el plan de bioseguridad.

También fue dada luz verde a la continuación de 69 obras del sector público y 15 de constructoras privadas.

Asimismo, a partir del lunes de la próxima semana, las 164 ofcinas de las ONG´s que existen en el país, pueden empezar a operar. Igualmente la venta de comercio al por menor a través de páginas web y otros medios digitales; las entregas se harían con servicio a domicilio.

Entre los anuncios de apertura económica que hizo el Ministro de Salud, Luis Francisco Sucre está además la venta de vehículos en general. «En este tipo de negocios, los trabajadores siempre guardan distancia por el tipo de estructura que tienen», señaló el ministro.

El Hospital Modular Panamá Solidario será destinado en los próximos días solo a pacientes de cuidados intensivos.