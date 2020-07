¿Estamos listos para la educación virtual?

Artículo escrito por Andreina Colina | Vecina de CDE

Para las universidades ha sido un reto la situación coyuntural derivada de la pandemia a causa del nuevo coronavirus, pero al mismo tiempo es una oportunidad para que la educación evolucione y vaya a la par del desarrollo tecnológico.

Conversamos con la decana de Quality Leadership University (QLU), María Alejandra Quintero, quien considera que esta crisis cambió no solo los modelos tradicionales aplicados en la educación, sino también la metodología para impartir esa educación. “Hoy por ejemplo, tenemos herramientas que nos permiten usar diferentes opciones tecnológicas para mantener a los alumnos motivados y con un muy buen nivel académico”.

¿Cómo se ha adaptado la universidad a esta nueva era?

Para nosotros en ellos en QLU, la transición no fue tan difícil como para otras universidades, porque ya contábamos con Schoology, una plataforma que permite llevar procesos académicos on line; aún así, la evolución se centró más en los mecanismos que se usan a nivel educativo.

Hubo un gran enfoque en entrenar a los profesores sobre cómo sería la metodología, ya que para muchos esto era totalmente nuevo. También hubo mucho interés en saber si los alumnos realmente estaban digiriendo la información, tomando en cuenta todas las distracciones que comúnmente se tienen en casa, por lo que una de las soluciones fue hacer una constante retroalimentación con encuestas y otros elementos que permitieran ir midiendo los progresos, la aceptación y la adaptación de esta metodología, de hecho, esta retroalimentación ha sido para QLU un seguimiento semanal.

También hubo nuevas reglas que ayudaron al funcionamiento virtual de la universidad, como la obligatoriedad de que los estudiantes tuviesen sus cámaras encendidas y permanecieran frente a la computadora mientras se impartía la clase, ya que el hecho de que haya conexion física, así sea a través de un lente, es un factor necesario. Estás y otras decisiones estratégicas, han permitido hacer las cosas bien y con excelentes resultados.

¿No tener contacto físico y social hace perder ventajas profesionales?

La respuesta de la decana de QLU es que ”depende de cómo sea manejado ese contacto, se obtendrán los resultados. Evidentemente no es lo mismo estar en un salón de clases que tener clases virtuales, pero esto no tiene porque afectar negativamente al estudiante; es decir, hay mecanismos como zoom y otras aplicaciones, que hoy en día permiten hacer reuniones virtuales sobre diversos temas de interés; de hecho, hace poco hicimos una sesión de zumba donde todos podían participar y socializar.

El tema de los contactos profesionales igualmente se puede afianzar y no tiene porque perderse. Sí es muy importante tener y usar herramientas que incentiven esas capacidades de mantener a los estudiantes motivados, unidos y conectados como compañeros y futuros profesionales”.

¿Cuál debe ser el enfoque de la educación virtual?

“El cómo se siente el estudiante mientras recibe el conocimiento pasa a ser la prioridad. Explica la máxima autoridad académica de QLU que “la educación debe basarse en los alumnos, el enfoque debe ser en ellos, y por eso es muy importante cómo se sienten emocionalmente; garantizar que estén motivados y que no se sientan solos o perdidos en su educación. Es muy importante la comunicación y la personalización de esta comunicación con la ayuda de la tecnología; que los estudiantes siempre puedan tener un canal para escribir y obtener respuesta a todo lo que necesiten.

La globalización en la educación, el nuevo reto

La globalización de la educación es fundamental. Hace pocos días leía uno de los libros del escritor y conferencista argentino Andrés Oppenheimer, y me di cuenta de la importancia de la apertura educativa para el desarrollo de los países.

Como nos comentaba la decana, “esto permite que los estudiantes abran su mente y vayan más allá. Por ejemplo, cuando tú recibes a un extranjero en tu casa, siempre quieres mostrarle lo mejor y más bonito; lo mismo sucede en clases: todo se vuelve más competitivo y de excelencia, porque siempre queremos dar lo mejor a otros y recibir lo mejor de ellos. En QLU traemos profesores de distintos países, y hacemos intercambios con estudiantes todo el año a través de nuestros programas internacionales”. Esta pandemia nos ha mostrados que la globalización es necesaria cuando la meta es la misma “aprender de todos” .

¿Sigue siendo un tabú la educación virtual?

La educación virtual se convierte en un reto mayor para la personas que no tienen fácil acceso a la tecnología. Es importante, como nos comenta nuestra entrevistada, que se haga un esfuerzo en esta área por parte de las autoridades, a fin de proveer una mayor apertura educativa. Por otro lado, “las clases virtuales y la educación a distancia ya no son un tabú” afirmó la decana; esto ha cambiado, ya no se mira de mala manera al que estudia virtualmente, y no se ve la educación virtual como de menor nivel; de hecho, en países como Estados Unidos, el 83% de los estudiantes universitarios han tomado al menos una clase virtual, según cifras de INREACH, proveedor de soluciones educativas.

Nuestra generación es la mejor para vivir esta situación

El giro que ha dado la educación definitivamente va a quedarse; Marïa Alejandra Quintero nos afirmó que “la metodología a cambiado, pero también puedo decir que no hay una mejor generación a la que le haya podido pasar esto, que a esta generación; porque han estado a la altura y han logrado dominar la tecnología y usarla a su favor. Esto hubiese pasado en mi generación y la educación se hubiese visto paralizada”.

Hoy nos damos cuenta que aunque a Panamá le queda mucho por mejorar a nivel educativo, también creo que esta situación nos enseñó que la apertura y la tecnología son factores primordiales para lograr la excelencia académica, y que se debe apoyar a las universidades para que puedan hacer muchas más cosas, al mismo tiempo que les permitan sacar adelante proyectos ligados a este gran aprendizaje que nos ha dejado esta crisis.

NOTA: Alpha Grupo Editorial no se hace responsable por los artículos escritos por los vecinos de las zonas que cubrimos. Son una manera de dar oportunidad a que expresen de forma respetuosa sus ideas y opiniones.