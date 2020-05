Pandemia: la nueva colección del artista Eduardo Navarro

Más de 40 años de trayectoria son más que suficientes para mezclar conocimiento, fibra artística, técnica y matices con los sentimientos. ¿Y cómo no manifestar la realidad arrasadora que ahora mismo inunda a la humanidad? Esa es la conclusión que sacamos al ver el trabajo más reciente del escultor y artista plástico Eduardo Navarro, quien en su afán creador, se ha volcado a expresar su sentir en esta cuarentena, en la que sobre diferentes planos, texturas y formas, plasma su obra y busca la manera de ayudar a los miles de necesitados que está dejando esta pandemia.

“Como no me puedo quedar quieto, y menos ante esta realidad que hoy afrontamos todos; he estado creando en esta cuarentena con la intención de ayudar”. Fue así como también tuvimos el honor, en Alpha Grupo Editorial, de que sobre una de nuestras portadas del impreso Costa del Este News, el artista nos donara su arte para realizar una subasta cuyos fondos serán destinados en su totalidad a la organización Aid for Aids, dedicada a mejorar la calidad de vida de los pacientes con VIH.

Por qué caballos

Navarro, ingeniero de profesión y con una maestría en finanzas, es autodidacta en el arte. Derrocha energía al esparcir colores sobre el lienzo o cualquier superficie presta a recibir su creatividad.

Ha plasmado muchas ideas a lo largo de su trabajo; pero es a partir del año 2001 que empezó a desarrollar una relación muy estrecha con los caballos. Le fue encargada una obra (a propósito de que ese era el animal que regiría el calendario chino en el 2002), y más que cumplir el deseo de su cliente, se adentró en cada detalle: forma, estructura, movimiento, musculatura y más, siendo así como la imponente figura del mamífero, se convirtió en uno de sus referentes.

Navarro también es escultor. Esta otra obra de bronce a la cera perdida, es de 2 metros de alto y tiene un peso de 200 libras. Su nombre: «Centauro», y fue creada en el año 2015 por el artista.