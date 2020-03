Extranjeros no deben salir sin pasaporte

El nuevo decreto que establece la ampliación de la cuarentena a 24 horas, contempla salidas escalonadas para que nacionales y extranjeros hagan sus diligencias durante un lapso de dos horas (con una ventana de media hora antes, y media hora después de la asignación de su horario).

En el caso de los extranjeros, deberán portar el pasaporte o copia del mismo, vigente o vencido (no carné de residente).

Todos pueden salir diariamente en horarios escalonados de dos horas en función del último dígito de la cédula de identidad o el pasaporte, a menos que se trate de una emergencia médica. En ese caso, se puede salir en cualquier momento y explicar la situación si es interceptado por la autoridad.

HORARIO DE SALIDA POR PERSONA:

📍 Si la cédula termina en 7 (siete) puede salir a las 7:00 a.m.

📍 Si la cédula termina en 8 (ocho) puede salir a las 8:00 a.m.

📍 Si la cédula termina en 9 (nueve) puede salir a las 9:00 a.m.

📍 Si la cédula termina en 0 (cero) puede salir a las 10:00 a.m.

📍 Si la cédula termina en 1 (uno) puede salir a las 1:00 p.m.

📍 Si la cédula termina en 2 (dos) puede salir a las 2:00 p.m.

📍 Si la cédula termina en 3 (tres) puede salir a las 3:00 p.m.

📍 Si la cédula termina en 4 (cuatro) puede salir a las 4:00 p.m.

📍 Si la cédula termina en 5 (cinco) puede salir a las 5:00 p.m.

📍 Si la cédula termina en 6 (seis) puede salir a las 6:00 p.m.

📍 Adultos mayores (mayores de 60 años) y personas con discapacidad pueden realizar sus diligencias entre las 11:00 a.m. y la 1:00 p.m.