Tecnología y relaciones interpersonales

Por: Sabrina Murillo

En esta época, cada vez interactuamos menos de forma personal. Nos escondemos detrás de una pantalla, como si realmente nos diera la misma satisfacción que mantener una conversación cara a cara. Por una parte, la tecnología acorta distancias con aquellos a quienes no tenemos cerca, pero sin lugar a dudas, ha hecho que la comunicación sea cada vez más impersonal con quienes sí están presentes.

Al haber vivido en diferentes países durante mi infancia, tengo familia y amistades regadas por el mundo. Tener la facilidad de poder verlos, ya sea por fotos o videollamadas, ayuda a no perder esa “cercanía” fraternal. También, las redes sociales nos sirven para mantenernos al día con las actualizaciones de aquellos que no solemos ver. Pero ¿No les pasa que están en un almuerzo con amigos y todos usan su celular? No podemos permitir que esto ocurra, porque poco a poco va deteriorando el verdadero gozo de compartir una conversación viéndonos a los ojos. Debemos definir las ocasiones adecuadas para utilizar los dispositivos.

Pensar en todos los momentos que podemos malgastar por tener la distracción de una pantalla en frente, es preocupante. Todo lo que podemos vivir y no lo hacemos simplemente por estar distraídos, muchas veces esperando un mensaje de texto o, peor aún, actuando como un “gamer”; es realmente un tema muy importante para tomar en cuenta.

A pesar de que la tecnología tiene grandes ventajas, si no sabemos moderarla, puede llegar a un punto donde sustituya en gran parte el contacto personal. Para los seres humanos, socializar es algo esencial que no podemos dejar de practicar. Los invito, y me incluyo, a identificar los límites del uso de los celulares para apreciar más los pequeños detalles de la vida.